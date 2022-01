To, że Motorola Razr 3 powstanie, wiadomo już od jakiegoś czasu. W zeszłym miesiącu potwierdził to Chen Jin, dyrektor generalny Lenovo China ds. biznesu mobilnego. Dziś dowiedzieliśmy się, że w końcu będzie to flagowiec z krwi i kości.

Motorola Razr była jednym z pierwszych składanych smartfonów na rynku. Została zaprezentowana w 2019 r. Pierwsza wersja obsługiwała tylko eSIM, dopiero do drugiej można było włożyć fizyczną kartę. Procesory były ze średniej półki – odpowiednio Snapdragon 710 oraz Snapdragon 765G. Cena została jednak wywindowana na flagowy poziom, nic więc dziwnego, że ani pierwsza, ani druga edycja nie podbiły rynku.

Tym razem Motorola zdecydowała zastosować się flagowe podzespoły, ale nie wiadomo, czy wyjdzie to jej na plus. Pierwsze telefony napędzane Snapdragonem 8 Gen 1, a taki właśnie ma być w Razr 3, bardzo się nagrzewają, co powoduje szybki spadek wydajności i duże zużycie baterii. Tymczasem ogniwo w Razr 3 ma mieć pojemność ledwie 2800 mAh. Wygląda więc na to, że smartfon będzie „krótkodystansowcem”, albo nawet „sprinterem”…

Więcej na temat specyfikacji telefonu pisze dziś serwis xda-developers.com. Jego źródła twierdzą, że Razr z najnowszym procesorem firmy Qualcomm będzie oferowany w trzech wersjach pamięci –128/256 i 512 GB. Odpowiednio telefony mają mieć 6, 8 i 12 GB RAM. Kamerka do selfie ma być umieszczona w otworze. Telefon będzie miał składany panel AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jego rozdzielczość to FHD+, a proporcje 20:9.

Razr 3 ma mieć z tyłu trzy obiektywy. To 50 MP aparat główny OV50A OmniVision, 13 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz obiektyw makro. Za selfie będzie odpowiadać aparat OmniVision 32 MP.

Kamery główna i przednia mają nagrywać filmy FHD w zwolnionym tempie w 120 kl./s, a także filmy 4K UHD 60 kl./s.

Telefon będzie działał pod kontrolą Androida 12.

Motorola Razr 3 prawdopodobnie pojawi się na rynku w czerwcu. Trzeba jednak założyć margines błędu spowodowany szalejącą pandemią i niedoborem chipów.

Motorola zdecydowanie nie wykorzystała faktu, że była jednym z pierwszych producentów małych składanych smartfonów. Rynkowe trendy doskonale za to wykorzystał Samsung, jego Flip 3 jest najlepiej sprzedającym się telefonem w Korei Południowej. Swój model zaprezentował również ostatnio Huawei, a na targach CES takie urządzenia pokazał TCL. Producent zdradził, że chciałby go sprzedawać w granicach 600-700 dol., co byłoby najtańszą tego typu ofertą na rynku.