Motorola Edge 30 - Motorola ma szansę na świetny smartfon, niewiele brakuje

Jeżeli czytaliście moją recenzję Motoroli Edge 20 Pro, zapewne wiecie, że bardzo przyjemnie używało mi się tego smartfonu. Tak, miał swoje wady - brak optycznej stabilizacji obraz, wodoodporności czy ładowania indukcyjnego. Oprócz tego jednak Motorola stworzyła naprawdę dobry telefon - estetyczny, szybki, bez throttlingu i z praktycznie czystym systemem. Do "złotego standardu" zabrakło więc nie tak wiele. Pod każdym względem był to lepszy telefon niż Edge 20 Pro i jeżeli Motorola tylko utrzyma wiarę, że może walczyć jak równy z równym na rynku flagowców, to już w kolejnej inkarnacji serii powinno się jej to udać. A tę możemy zobaczyć już niedługo, ponieważ serię Edge 30 zobaczymy szybciej, niż ktokolwiek by się spodziewał.

Motorola Edge 30 - co wiemy o nowym smartfonie?

Jak donoszą źródła, które rzekomo są blisko Motoroli, kolejna Motka z serii Edge jest już w produkcji i zobaczymy ją w styczniu 2022, co oznacza, że będzie to jeden z pierwszych przyszłorocznych flagowców i jeżeli trafi do Polski, będzie konkurować w tej klasie jedynie z Samsungiem S22. A może powinienem powiedzieć - S22 Ultra, ponieważ Motorola zdecydowała się (w końcu) odpalić ze swoimi flagowcami na wszystkie fajerki. Topowy Edge 30 ma mieć teraz dopisek "Ultra" i ma być... cóż... Ultra. Za szybkie działanie będzie odpowiadał świeżutki Snapdragon 898 i 8/12 GB RAM LPDDR5 i 128/256 GB pamięci UFS 3.1. Ekran o dziwo nie uległ zmianie, ale ciężko obecnie podkręcić 144 Hz OLED FHD+ z 1 miliardem kolorów i HDR10+. Po prostu nie da się tu wsadzić czegoś więcej, co miałoby sens.

Zastanawiają mnie natomiast kamery w nowej Motce. Ma to być zestaw 50+50+2, czyli nieco inaczej niż dotychczas. Główny sensor ma mniejszą rozdzielczość, ale za to ma być optycznie stabilizowany (w końcu). Dodatkowe 50 Mpix to szeroki kąt (plus zapewne macro jak w Edge 20 Pro), a 2 Mpix to po prostu głębia. I szczerze? Nie przeszkadza mi to nawet w drogim smartfonie, ponieważ sam uważam zoom za najmniej potrzebny z aparatów - tak jak w Asusie Zenfonie 8. Zdecydowana poprawa miała miejsce także w kwestii baterii. Mamy tutaj dodatkowe 500 mAh i teraz jest to 5000 mAh połączone z jeszcze szybszym, 68 W ładowaniem (w poprzedniku było to 30). Niestety, dalej nie ma ona bezprzewodowego ładowania, podobnie jak gniazda jack, ale za to - pojawiły się głośniki stereo. Jest też IP 52 - pod wodą nie zadziała, ale powinno być nieco lepiej z zabezpieczeniem smartfona.

Innymi słowy - Motorola Edge 30 Ultra poprawia (prawie) wszystkie wady o których wspomniałem w swojej recenzji. I to jest naprawdę świetna informacja! Jeżeli telefon pojawi się na początku roku z dobrą ceną (konkurencyjną szczególnie w porównaniu do Samsunga) Motorola Edge 30 Ultra może być naprawdę fajnym wyborem na wyższej półce.

Co powiedzielibyście na naprawdę flagową Motorolę?

Źródło