Motorola to marka, którą zna każdy. Firma przeszła długą drogę, gdzie do 2020 roku skupiała się praktycznie tylko na niższej i średniej półce. Jednak od kilku lat sukcesywnie walczy o rynek flagowców, czego skutkiem jest pojawienie się telefonów z serii Edge, które zyskują bardzo dobre recenzje za swój wygląd, wykonanie i jakość. Jeżeli jesteście ciekawi — tutaj znajduje się recenzja Motoroli Edge 40 Neo.

Naturalnie, teraz producent idzie za ciosem, wypuszczając na rynek kolejną, tegoroczną serię spod tej nazwy i ponownie mamy tu wybór pomiędzy 3 modelami. W tym roku Motorola wprowadza na rynek Motorolę Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro i Edge 50 Ultra. Każdy ze smartfonów ma swoją oddzielną charakterystykę i jest przeznaczony dla nieco innego konsumenta.

Tematem prezentacji było też moto AI, która ma pomagać tym smartfonom wykonywać jak najlepsze zdjęcia i wszystkie trzy nowe modele są wyposażone w ten tryb.

Motorola Edge 50 Fusion - specyfikacja techniczna

6,67 calowy wyświetlacz pOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, 1500 nit, 393 ppi, Gorilla Glass 5 ,

układ Snapdragon 7s Gen 2

12 GB RAM,

512 GB pamięci wbudowanej, UFS 2.2

brak gniazda microSD,

Android 14 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 13 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt+macro)

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.4,

bateria 5000 mAh, ładowanie 68 W przewodowo,

kolory: Peacock Pink, Ballad Blue, Tidal Teal

wymiary: 161.9 x 73.1 x 7.9mm

waga: 174.9 g

wsparcie: 2 kolejne wersje Androida, 3 lata poprawek bezpieczeństwa,

cena: 1899 zł

Motorola Edge 50 Fusion - czy warto się nią zainteresować?

Widać, że model Fusion to smartfon przeznaczony dla tych, którzy chcą mieć ładny i elegancki telefon. Wykończenie z wegańskiej skóry (kolor niebieski) albo wegańskiego zamszu (czerwony) z pewnością będzie się wyróżniać. Jednocześnie, uważni czytelnicy zauważą, że telefon pod kątem aparatów, mocy ładowania i funkcjonalności bardzo przypomina Motorolę Edge 40 Neo. Ma od niej jednak mocniejszy procesor, więcej RAMu i dużo więcej pamięci wewnętrznej. Sprzedawany jest natomiast w takiej samej cenie jak model Neo z zeszłego roku i jest o też cena Redmi Note 13 Pro 5G z takim samym SoC. Walka będzie więc zacięta.

Motorola Edge 50 Pro - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz pOLED, 1220 x 2712 pikseli, 144 Hz, 446 ppi, 1 miliard kolorów, HDR 10+, 2000 nitów jasności maksymalnej

układ Snapdragon 7 Gen 3

12 GB RAM,

512 GB pamięci wbudowanej, UFS 2.2

brak gniazda microSD,

Android 14 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.4 PDAF, OIS, 13 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt+macro, 10 Mpix f/2.0, PDAF, OIS (3x telephoto)

aparat z przodu: 50 Mpix, f/1.9, AF

bateria 4500 mAh, ładowanie 125 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, 10 W zwrotnie po kablu

wymiary: 161.23 x 72.4 x 8.19 mm

waga: 186g

wsparcie: 3 kolejne wersje Androida, 4 lata poprawek bezpieczeństwa,

kolory: Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl, Vanilla Cream

cena: 2999 zł

Motorola Edge 50 Pro - czy warto się nią zainteresować?

Motorola Edge 50 Pro będzie jako pierwsza z całej trójki, więc to na nią warto zwrócić uwagę, jeżeli szukamy telefonu właśnie teraz. Kupując smartfon motorola edge 50 pro pomiędzy 16, a 30 kwietnia (włącznie), konsumenci mogą skorzystać jednocześnie z aż dwóch promocji. Po pierwsze, możemy oddać stare urządzenie do recyklingu, a w programie trade-in, trade-up otrzymamy wycenę naszego starego smartfona+gwarantowane 300 zł. Dodatkowo, wraz ze smartfonem dostaniemy słuchawki moto buds+ o wartości aż 599 zł. Wystarczy tylko do tego czasu zarejestrować zakup na stronie promocji.

Oprócz tego Motorola Edge 50 Pro wydaje się być smartfonem kompletnym. Mamy tu mocny (choć warto zaznaczyć, że nie flagowy) procesor, bardzo dużo RAMu i miejsca na dane, świetne aparaty (w tym ten do selfie z autofocusem), ekran z wysokim odświeżaniem i rozdzielczością oraz superszybkie ładowanie. Smartfon kosztuje już całkiem sporo na start, ale jeżeli zbijemy jego cenę promocjami, mamy naprawdę bardzo konkurencyjną propozycję.

Motorola Edge 50 Ultra - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz pOLED, 1220 x 2712 pikseli, 165 Hz, 446 ppi, 1 miliard kolorów, 2500 nitów, HDR 10+, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 8s gen 3,

16 GB RAM,

1 TB pamięci wbudowanej, UFS 4.0

brak gniazda microSD,

Android 14 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.6 PDAF, OIS, 50 Mpix, f/2.0, AF (szeroki kąt+macro), 64 Mpix f/2.4, AF, OIS (3x zoom)

aparat z przodu: 50 Mpix, f/1.9, AF

bateria 4500 mAh, ładowanie 125 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, 10 W zwrotnie po kablu

wymiary: 161.09 x 72.38 x 8.59 mm

waga: 197 g

wsparcie: 3 kolejne wersje Androida, 4 lata poprawek bezpieczeństwa,

kolory: Forest Grey, Peach Fuzz (kolor roku Pantone), Nordic Wood

cena: 4499 zł

Motorola Edge 50 Ultra - czy warto się nią zainteresować?

Motorole Edge 50 Ultra to wszystko, co oferuje Motorola Edge 50 Pro, tyle że podkręcone do wariantu Ultra. Mamy tu więc jeszcze lepszy i jaśniejszy ekran z wyższym odświeżaniem, mocny, flagowy procesor, 16 GB pamięci RAM i aż 1 TB miejsca na dane. Do tego dochodzą jeszcze bardziej zaawansowane aparaty i wykończenie, którego dawno nie widziałem w żadnym smartfonie. Oczywiście - cena w tym wypadku jest adekwatna, natomiast jeżeli ktoś poszukuje topowej jakości, tu może ją znaleźć.

Który model najbardziej Wam się podoba?