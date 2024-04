Smartfony są dla nas czymś, co wydaje się niezbędnym. Niemniej, wśród nas są osoby, które trzymają się tradycyjnych, ograniczonych w stosunku do nich dumbphone'ów. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Aalto wskazują na źródła takiego wyboru, jego konsekwencje i niemało mówią również o tym... czego możemy nauczyć się od osób, które stronią od najbardziej "wypasionych" telefonów.

Badania (co nie jest niczym dziwnym) przeprowadzono na tych osobach, które świadomie zdecydowały się na rezygnację ze smartfonów lub nigdy ich nie posiadały. We wnioskach z badania znalazły się całkiem ciekawe spostrzeżenia zespołu badawczego. Okazuje się bowiem, że niektórzy z badanych sięgali po nietypowe rozwiązania, jak zamawianie dumbphone'ów z zagranicy, np. z Afryki, gdzie są one dużo bardziej popularne i dostosowane cenowo do wschodzących rynków. Często są to także bardziej zaawansowane i co istotne, rozsądniej wycenione konstrukcje.

Nie ma jednego, najważniejszego powodu używania dumbphone'ów. Dla niektórych kluczową kwestią jest chęć ucieczki od ciągłych powiadomień — to zaś codzienność człowieka, który korzysta z dowolnego smartfona. Inni z kolei obawiają się kontroli — czy to ze strony korporacji, czy to ze strony organów państwa, nie bez znaczenia jest także działalność hakerów. Ważna jest też kwestia uzależnienia od mediów społecznościowych. Posiadacze dzieci argumentowali swoje wybory potencjalnie negatywnym wpływem smartfonów na rozwój ich dzieci oraz chęcią utrzymania zdrowych relacji w rodzinie. Dodatkowo wykazano, że im bardziej religijni są badani, tym bardziej widzą oni w dumbphone'ach możliwość skupienia się na szczególnie istotnych dla nich rzeczach.

Życie bez smartfona wymaga jednak od użytkowników pewnych kompromisów. Osoby korzystające z dumbphone'ów muszą radzić sobie z pewnymi kłopotami: niedostępne są dla nich niektóre usługi online, a i brakuje im niektórych aplikacji. Szczególnie trudny był dla nich czas ograniczeń związanych z pandemią.

Posiadacze dumbphone'ów są bardziej pomysłowi

Posiadacze mniej funkcjonalnych telefonów komórkowych potrafią dostosować się do swojej sytuacji. Co zazwyczaj robią, gdy dumbphone'y przestają im wystarczać? Wykorzystywali alternatywne urządzenia lub korzystali z pomocy znajomych, lub rodziny, gdy sytuacja tego wymagała. Życie bez smartfona wymaga pomysłowości i elastyczności, a te osoby zwyczajnie potrafią to wykorzystać.

Niektórzy w ten sposób uciekają przed światem cyfrowym, który opanował nas już chyba bez reszty, dla innych jest to metoda ochrony prywatności i okazja do skupienia się na tym, co jest dla nich naprawdę ważne. Życie bez smartfona jest możliwe, ale wymaga obecnie wiele samozaparcia. Nie tylko ze względu na promowane wzorce i system społeczny gloryfikujący konsumpcjonizm, ale także z powodu ogromnej uniwersalności tych urządzeń. To zaawansowane sprzęty, bez których żyłoby się nam zdecydowanie gorzej. Niektórych to jednak nie przekonuje i... od nich możemy się naprawdę sporo nauczyć.