Motorola Moto G50 – najtańszy obecnie telefon z 5G na rynku

Może niektórzy z was pamiętają, jak w 2020 r. Vivo szumnie zapowiadało, że w przeciągu roku uda się zbić cenę telefonów z 5G do granicy 1000 zł. Było to bardzo odważne założenie, patrząc na to, że w tamtym czasie nawet najtańszy smartfon z 5G kosztował dwukrotność tej kwoty. 365 dni minęło i dziś 5G jest dostępne praktycznie dla każdego. Ba, jeszcze w grudniu najtańszy smartfon z 5G kosztował 1299 zł. Dziś jednak tańszy od tego jest chociażby Samsung Galaxy A32, a wiele telefonów zeszło już do kwoty poniżej 1000 zł. Któremu z nich udało się zbić cenę najniżej? Podobnie jak w grudniowym zestawieniu – nie jest to Xiaomi, realme czy Vivo. Najtańszym telefonem z 5G jest właśnie zaprezentowana Motorola Moto G50.