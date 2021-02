Motorola Moto G10 i G30 – oto nowe smartfony (i nazwy) Motoroli

Jeżeli ktoś kojarzy serię G od Motoroli, zapewne wie, że jest to linia całkiem udanych średniaków. Jednak wraz z dojściem do Moto G9 firma zdecydowała się wprowadzić pewne zmiany w nomenklaturze swoich smartfonów. Seria G została tym samym mocno rozciągnięta i od teraz, podobnie jak seria A od Samsunga, będzie zawierać pełen przekrój cenowy rynku, od budżetowców po (zapewne) klasę średnią wyższą. Piszę „zapewne”, ponieważ póki co Motorola zaprezentowała tylko dwa podstawowe modele – Moto G10 i Moto G30.

Motorola Moto G10 – specyfikacja techniczna