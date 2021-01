5G w telefonie za mniej niż 1000 zł. Można? Jak najbardziej!

No dobrze, a jak jest z samymi prędkościami? W końcu przecież właśnie po to kupuje się telefon z 5G. Miło mi donieść, że te, które osiągałem przy użyciu realme 7 5G, oscylowały dookoła 300 Mbps downloadu i około 30-40 Mbps uploadu przy pingu wynoszącym zazwyczaj około 27-29 ms. Jest to wartość porównywalna z tą, którą osiągałem podczas pierwszych testów 5G od Plusa, a musicie wiedzieć, że w tym momencie nie sprawdzałem, w którym miejscu dokładnie stoją maszty, aby lepiej oddać to, jak z internetu korzystałby przeciętny użytkownik smartfona. Jest to znacznie wyższa prędkość niż LTE, które w miejscach, które odwiedzałem pobierało z maksymalną prędkością 60 Mbps. Oczywiście, okazjonalne spadki prędkości przy 5G się zdarzały, ale nie było to nic, co nazwałbym jakkolwiek uciążliwym. Przez cały czas, w którym testowałem, jak działa 5G w tym modelu nie zanotowałem też żadnego problemu z blokowaniem sygnału przez trzymanie telefonu w określony sposób bądź też utraty zasięgu spowodowane dołączonym do zestawu plastikowym case’m.