Motorola Edge 40 Neo i spółka - firma pokazała bardzo opłacalne modele

Motorola zdecydowanie nie próżnuje i od momentu "miękkiego rebootu" swojej serii flagowców i telefonów ze średniej półki radzi sobie na rynku coraz lepiej. Na to składa się kilka czynników - dobre podzespoły, dobra wycena, ale także chociażby współpraca z firmą Pantone, dzięki której urządzenia marki zdecydowanie wyróżniają się na sklepowych półka i u operatorów.

W tym roku poznaliśmy już Motorolę Edge 40 Pro, więc naturalnie przyszedł też czas na inne warianty tej serii. Wraz z Motorolą Edge 40 Neo marka pokazała także nowe smartfony z lubianej przez użytkowników serii G. Jest się nad czym pochylić, ponieważ marka może skraść serca tych, którzy nie lubią wydawać dużo na telefon.

Motorola Edge 40 Ne0 - specyfikacja

6,55 calowy wyświetlacz pOLED, 1080 x 2400 pikseli, 144 Hz, 402 ppi, 1300 nitów, HDR 10 +,

układ Mediatek 7030

12 GB RAM,

256 pamięci wbudowanej

brak gniazda microSD,

Android 13 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 13 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt+macro)

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.4,

bateria 5000 mAh, ładowanie 68 W przewodowo,

wymiary: 159.63 x 71.99 x 7.89mm

kolory: Black Beauty (Pantone), Soothing Sea (Pantone), Caneel Bay (Pantone)

waga: 172 g

cena: 1899 zł

Motorola g84 5G - specyfikacja

6,5 calowy wyświetlacz pOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, 402 ppi HDR 10 +

układ Snapdragon 695 5G,

8 GB RAM,

256 GB pamięci wbudowanej, UFS 2.2

gniazdo microSD, gniazdo słuchawkowe,

Android 13 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 54

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.88 PDAF, OIS, 8 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt)

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.45,

bateria 5000 mAh, ładowanie 30 W przewodowo0,

wymiary: 60.1 x 74.4 x 7.6mm

kolory: Midnight Blue, Marshmallow Blue, Viva Magenta (Pantone)

waga: 199 g

cena: 1499 zł

Motorola g54 5G - specyfikacja

6,5 calowy wyświetlacz IPS , 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz,

układ Mediatek Dimensity 7020,

8 GB RAM,

256 GB pamięci wbudowanej,

gniazdo microSD, gniazdo słuchawkowe,

Android 13 z MyUX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.3, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych z boku, głośniki stereo

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 2 Mpix, f/2.4, AF (macro),

aparat z przodu: 10 Mpix, f/2.4,

bateria 5000 mAh, ładowanie 15 W przewodowo,

wymiary: 161.56 x 73.82 x 7.99mm

waga: 174 g

cena: 999 zł

Bonus: Motorola g54 5G Power Edition

Wraz z nową Motorolą g54 5G zadebiutuje też inna jej odmiana, nazwana Power Edition. Ta od podstawowej różni się wymiarami, ponieważ ma w sobie większą (6000 mAh) baterię. Zwiększyło się też ładowanie - tutaj jest to 30 W. Cena tego modelu to 1299 zł.

Czy warto się tymi telefonami zainteresować?

Jak widać, każdy z prezentowanych modeli ma "coś" do zaoferowania, co jest nowością w danej półce cenowej. W przypadku Moto g54 jest to zdecydowanie główny aparat ze stabilizacją obrazu - na półce do 1000 złotych to bardzo, bardzo rzadki widok, nie mówiąc już że oprócz tego mamy tu fajny procesor, pamięć i ekran z wysokim odświeżaniem.

Motorola g84 za niewiele więcej daje nam ekran OLED z wysokim refresh rate i usprawnienia w każdym elemencie, jak aparaty czy ładowanie. Moto Edge 40 Neo wprowadza natomiast nowe kolory od Pantone, przynosi do serii pełne IP68 oraz jest telefonem, który choć kosztuje tylko 1899 zł to naprawdę ciężko mu coś zarzucić. Podejrzewam więc, że szczególnie ten model z miejsca zasili wszystkie zestawienia najlepszych telefonów do 2000 zł.

Smartfony są od dziś dostępne w sklepach i u wybranych operatorów.