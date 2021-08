Motorola Edge 20 i 20 Pro już dostępne w przedsprzedaży

W zeszłym roku Motorola chciała wrócić do segmentu premium z motelem Edge. Czy się to udało? Na pewno było to bardzo przyzwoity telefon, jednak na pewno nie był idealny. Naszą recenzję tego modelu możecie zobaczyć tutaj:

Ogólnie był to model który można określić jako poprawny, jednak cierpiał on z powodu nieco zbyt wysokiej ceny, przez co zwracało się uwagę na takie rzeczy jak wydajność (Snapdragon 765) czy dobre, ale nie flagowe aparaty. W Polsce nie był też dostępny wariant Pro, co dodatkowo sprawiło, że o Motoroli Edge słyszało u nas raczej niewiele osób. NA swojej konferencji Motorola zapowiedziała, że słucha głosu konsumentów i że Edge 20 i Egde 20 Pro są poprawionymi wersjami poprzedników. Czy tak jest w rzeczywistości?

Motorola Edge 20 - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz OLED, 1080 x 2400 pikseli, 144 Hz, 385 ppi, 1 miliard kolorów, Gorilla Glass 3, HDR 10+

układ Snapdragon 778G, grafika Adreno 642L,

8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej,

brak gniazda microSD,

Android 11 MyUI, IP52

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem, brak gniazda słuchawkowego

aparaty z tyłu: 108 MP, f/1.9 PDAF, 8 Mpix, f/2.4, OIS, (3x zoom), 16 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt+macro),

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.3,

bateria 4000 mAh, ładowanie 30 W,

wymiary: 163 x 76 x 7 mm

waga: 163 g

Motorola Edge 20 Pro - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz OLED, 1080 x 2400 pikseli, 144 Hz, 385 ppi, 1 miliard kolorów, Gorilla Glass 5, HDR 10 +

układ Snapdragon 870, grafika Adreno 650,

12 GB RAM,

256 GB pamięci wbudowanej, UFS 3.1

brak gniazda microSD,

Android 11 MyUI, IP52

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem, brak gniazda słuchawkowego

aparaty z tyłu: 108 MP, f/1.9 PDAF, 8 Mpix, f/2.4, OIS, (5x zoom), 16 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt+macro),

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.3,

bateria 4500 mAh, ładowanie 30 W,

wymiary:163 x 76 x 8 mm

waga: 190 g

Jak więc widać, o ile telefony Motoroli zdecydowanie można uznać za aspirujące do miana flagowców, to i w tym wypadku nieco im brakuje, głównie przez brak najmocniejszej jednostki - Snapdragona 888. Jestem jednak przekonany, że w codziennym użytkowaniu będzie to nieodczuwalne, a użytkownicy szybko zapomną o tym patrząc na ceny obu modeli. Motorola Edge 20 Pro będzie dostępna w kolorze granatowym za 3299 zł, a Motorola Edge 20 w dwóch kolorach czarna perła oraz biała perła - za 2299 zł. Oprócz tego do każdego smartfonu w przedsprzedaży Motorola dorzuca słuchawki vervebuds 800 o wartości 399 zł.