Asus ROG Phone 5s i 5s Pro - kręcimy numery jeszcze wyżej

Smartfony gamingowe to dziś jedne z najmocniejszych, jeżeli nie najmocniejsze urządzenia dostępne na rynku. Podczas gdy flagowce stawiają na coraz smuklejszy wygląd, gamingówki wybierają zupełnie inną estetykę, która pozwala zmieścić im np. potężną baterię albo wewnętrzny aktywny układ chłodzenia. To z kolei daje producentom możliwość pakowania do swoich urządzeń najmocniejszych komponentów bez obawy o kompromisy związane z wydajnością. Jednym z pierwszych i chyba najpopularniejszym gamingowym smartfonem jest Asus ROG Phone, którego niedawno (w marcu) poznaliśmy już 5 inkarnację. Dla Asusa to jednak za mało, ponieważ już teraz zapowiedziane zostały dwa kolejne smartfony z serii - Asus ROG Phone 5s i Asus ROG Phone 5s PRO. Co oferują?

Asus ROG Phone 5s i 5s Pro to bestie

Jeżeli przyjrzymy się specyfikacji najnowszych Asusów, zauważymy, że tak naprawdę ciężko znaleźć w niej jakikolwiek słaby punkt.

6.78 calowy ekran Super AMOLED Full HD+ 2448 x 1080 pikseli, 144Hz, HDR10+, jasność 1200 nitów , Corning Gorilla Glass Victus, HDR 10+,

układ Snapdragon 888 5G, grafika Adreno 660,

8/12/16/18 GB

128/256/512 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

dualSIM, gniazdo kart microSD,

Android 11,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, NFC, 5G

USB-C, gniazdo słuchawkowe, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, AirTriggers

aparaty z tyłu: 64 MPix + 13 Mpix + 5 Mpix

aparaty z przodu: 24 Mpix

bateria 6000 mAh, ładowanie 65 W,

wymiary: 173 x 77 x 9.90mm

waga: 238g

Teraz zapewne większość z was zapyta - jakie są różnice pomiędzy wersjami 5s i 5s Pro oraz pomiędzy nimi a modelami 5. I cóż... nie da się określić ich jako wręcz kosmetyczne zmiany obliczone na podkręcenie jeszcze wyżej istniejących już numerków. Jeżeli chodzi o nową generację - mamy tu ekran Super AMOLED zamiast AMOLEDA, a jasność maksymalna poszła z 800 na 1200 nitów. Telefony te są też troche smuklejsze, jednak liczy się to w dziesiętnych częściach milimetra. W kwestii różnic pomiędzy modelem Pro a zwykłym - w pro na pleckach mamy "ROG Vision rear matrix colour display" czyli ekran LED mogący wyświetlać grafiki, podobnie jak to ma miejsce w laptopach Asusa. Mamy tu także dodatkowe przyciski dotykowe z tyłu. Model Pro wyróżnia się także tym, że jako jedyny posiada 512 GB miejsca na dane i 18 (!) GB pamięci operacyjnej.

Czy więc ROG Phone 5s Pro jest dużą zmianą w stosunku do ROG Phone 5 Ultimate (też z 18 GB RAM)? Moim zdaniem - raczej nie i jedyne, co uzasadnia jego powstanie to chęć wykręcenia jeszcze lepszych cyferek. Jeżeli to było celem Asusa, to mam wrażenie, że firma nieco się pospieszyła. W końcu za chwile na rynku pojawi się smartfon ze Snapdragonem 888 Plus i już sam ten fakt sprawi, że pogoń za najlepszymi cyferkami trzeba będzie rozpocząć od nowa.

