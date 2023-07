Wielki powrót "Motomyszy z Marsa"! Kultowy serial otrzyma nową wersję!

"Motomyszy z Marsa" - kultowy klasyk z lat 90!

"Motomyszy z Marsa" to popularny serial animowany, który wielu z nas pamięta z szalonych lat 90. Emitowany był on w Stanach Zjednoczonych od 1993 do 1996 roku, w Polsce zaś zadebiutował w 1995 na antenie Polsatu. Seria stworzona została przez Ricka Ungara i wyprodukowana przez Brentwood Television Funnies, Galoob-Hasbro oraz New World Entertainment. Serial kierowany był głównie do młodszej widowni — a przy okazji zręcznie łączył elementy science fiction, akcji i komediowe gagi.

Fabuła skupia się na trzech antropomorficznych myszach pochodzących z Marsa: Throttle, Modo i Vinnie. Zyskali przydomek "Biker Mice" (pl. Motomyszy) ze względu na swoją pasję do jazdy na motocyklach. Myszy uciekły z ich rodzimej planety, która została zaatakowana i zniszczona przez złowrogą rasę kosmicznych istot znanych jako Plutarkianie.

Bohaterowie rozbili się na Ziemi w Chicago, gdzie nawiązują przyjaźń z człowiekiem. Mechanikiem o imieniu Charley Davidson. To właśnie on staje się ważnym sojusznikiem i przyjacielem tego szalonego trio. Razem łączą siły, aby chronić Ziemię przed ciągłym zagrożeniem ze strony Plutarkian, którzy nie dają za wygraną. Wciąż ścigają uciekinierów, a przy okazji chcą też wykorzystać zasoby naszej planety. Przez cały serial Motomyszy muszą stawić czoła różnym przeciwnikom. Zarówno ludziom, jak i obcym, wykorzystując swoją motocyklową wirtuozerię, unikalne bronie oraz stale ze sobą współpracując. Stają się bohaterami miasta, broniąc go przed Plutarkianami i innymi złoczyńcami, którzy zagrażają jego bezpieczeństwu.

Serial zdobył popularność dzięki pełnym akcji przygodom, zapadającym w pamięć postaciom i humorystycznym elementom. "Motomyszy z Marsa" dziś są uznawane jako kultowa kreskówka z lat 90. Po dziś dzień mają grono wiernych fanów, którzy z pewnością ucieszą się na powrót swoich ukochanych bohaterów.

Jeżeli tęsknicie za przygodami Throttle, Modo i Vinnie, to mamy dobre wieści. Trzy dekady po premierze serii, ma szansę ona powrócić w odświeżonej formie!

Motomyszy z Marsa. Nowe zabawki od Nacelle

Nowe "Motomyszy z Marsa". Co wiemy o projekcie?

Jak informuje serwis IGN, "Motomyszy z Marsa" mają szansę powrócić dzięki Maximum Effort — firmie produkcyjnej Ryana Reynoldsa i George'a Deweya.

Niektórzy wiedzą, że jestem entuzjastą motocykli. Wskoczenie na pokład "Motomyszy z Marsa" było więc dla nas czymś naturalnym. Maximum Effort i Fubo z niecierpliwością czekają na nowe spojrzenie na ten kultowy klasyk wraz z naszymi przyjaciółmi z Nacelle.

Nacelle niedawno pozyskało prawa do marki — czego efektem jest nowa linia zabawek z kultowymi bohaterami. Mają trwać właśnie prace nad odcinkiem pilotażowym nowej wersji kreskówki, za reżyserię której odpowiedzialny będzie Brian Volk-Weiss.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z premierą. Czekamy zatem na pierwszy trailer i szczegóły związane z projektem!