Uwielbiana gra wideo dostanie film – kiedy trafi do kin?

Filmy o grach to zazwyczaj najwyżej przeciętniaki, bo produkcja musi balansować między puszczaniem oczka do fanów tytułu a narracją niczym dla 8-letniego dziecka, by nawet laik jakoś odnalazł się w zawiłościach uniwersum danej gry. Jeśli jednak istnieje seria, która na kinowe ekrany nadaje się idealnie, to jest nią Borderlands dzięki swojej niepowtarzalnej filmowości i komiksowej oprawie wizualnej. Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się w przyszłe wakacje.

Na ekranie pojawią się kultowe postacie z postapokaliptycznej serii

Borderlands to zabawna seria shooterów w szalonych klimatach postapokaliptycznych, tworzona przez Gearbox Softweare od 2009 roku. Film w reżyserii Eli Roth zabierze widzów na znaną z gier planetę Pandora, gdzie Lilith (w jej roli dwukrotna zdobywczyni Oscara Cate Blanchett) – niesławna poszukiwaczka skarbów – zmierzy się nie tylko ze swoją przeszłością, ale także z zadaniem odnalezienia córki Atlasa – w jego rolę wcieli się Edgar Ramirez.

W filmie nie zabraknie znanych z gier postaci, takich jak Tiny Tina – nieco niestabilnie psychiczna nastolatka z zamiłowaniem do wybuchów – czy Claptrap, kultowy robot, towarzyszący graczom w roli osobistego pomocnika i przewodnika. Ekranizacja Borderlands jest efektem współpracy między studiem Lionsgate, Gearbox Software, Take-Two Interactive i Arad/Picturestart – za scenariusz odpowiada zaś Eli Roth i Joe Crombie.

Możemy więc spodziewać się hardcorowej jazdy okraszonej nutą czarnego humoru oraz gęsto ścielącym się trupem kosmicznych bandytów i potworów. Jak dowiadujemy się z profilu filmu na Twitterze, Borderlands ma trafić do kin 9 sierpnia 2024.