John Wick The Continental - wszystko co wiemy o serialu. Data premiery, zwiastun

The Continental - hotel z Johna Wicka

Hotel Continental to bezpieczne schronienie w kręgu zawodowych zabójców. To miejsce, gdzie klienci mogą odpocząć, zrelaksować się, zjeść i zatrzymać na czas, jaki im odpowiada. Hotel oferuje szeroki wachlarz usług i uprawnień, jednak pod jednym rygorystycznym warunkiem - wszyscy muszą powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności zabójczej na jego terenie. To sankcjonowane bezpieczne miejsce, gdzie nikt nie jest celem, a wszyscy są traktowani na równi. Jego tajemniczym i hojnym zarządcą jest Winston - w filmach zagrał go Ian McShane.

Fabuła serialu The Continental - o czym opowiada?

The Continental opowie o drodze Winstona Scotta do roli stewarda tytułowego hotelu. Bohater ma wrócić do tego miasta, by stawić czoło przeszłości, o której myślał, że zostawił ją daleko za sobą. Winston obierze śmiertelnie niebezpieczną drogę przez podziemny świat hotelu, którego tron ostatecznie będzie chciał zająć.

Serial The Continental - czas i miejsce akcji

Akcja serialu będzie się rozgrywać w latach 70. w Nowym Jorku w okresie, gdy miasto było zalewane kryminalistami i było niesamowicie niebezpiecznym miejscem. "W The Continental zbadamy życie młodego Winstona i to, jak on i jego zespół sprzymierzeńców trafili do hotelu, który po raz pierwszy spotkaliśmy w serii filmów 40 lat później." - tłumaczy Kevin Beggs, szef studia Lionsgate współodpowiedzialnego za serię filmów "John Wick".

Obsada i bohaterowie The Continental

Głównym bohaterem serialu jest Winston Scott, którego w filmach o Johnie Wicku zagrał Ian McShane. W serialu wcieli się w niego Colin Woodell ("Dark Web: Usuń znajomego", "Stewardessa"). Młodego Charona ma zagrać Ayomide Adegun (zobaczmy go też w "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") - w tę postać wcielał się w filmach Lance Reddick. Peter Greene ("Maska", "Pulp Fiction") zagra natomiast Wujka Charliego. Do obsady dołączył także Mel Gibson, który zagra Cormaca. O tej postaci nie wiemy na tę chwilę zbyt wiele. W serialu wystąpią także Ben Robson ("Wikingowie"), jako Frankie, Hubert Point-Du Jour ("Dr. Death"), jako Miles, Jessica Allain ("Pralnia"), jako Lou, Mishel Prada ("Vida"), jako KD, Nhung Kate (The Housemaid), jako Yen.

Twórcy The Continental

Za stworzenie serialu odpowiadają Greg Coolidge i Kirk Ward. Wraz z nimi scenariusz napisali Chris Collins ("John Wick 3: Parabellum"), Derek Kolstad (seria "John Wick") oraz Ken Kristensen ("Happy"). Lista producentów wykonawczych jest niezwykle obfita i robi spore wrażenie: Chad Stahelski (reżyser filmów), Derek Kolstad (scenarzysta serii), David Leitch ("Deadpool 2"), Paul Wernick ("Deadpool"), Rhett Reese ("Deadpool") i Shawn Simmons. Reżyserią pierwszego i trzeciego odcinka zajął się Albert Hughes, ale na ten moment nie wiemy, kto wyreżyserował drugi epizod.

The Continental - zwiastun i data premiery. Liczba odcinków

Serial "The Continental" będzie liczyć trzy odcinki i każdy z nich potrwa około 90 minut. Premierę zaplanowano na 22 września na platformie Peacock w USA, natomiast w Polsce serial obejrzymy na Amazon Prime Video prawdopodobnie tego samego dnia.

Zdjęcia: Peacock/8days.sg