Nowe przepisy dotyczące przechowywania danych osobowych wzbudziły nie lada sensację w 2016 roku. Wiele osób wtedy wierzyło, że dzięki RODO i potencjalnym olbrzymim karom firmy w końcu na poważnie wezmą się za zabezpieczenie i poprawne przetwarzanie danych konsumentów. Niedługo po wprowadzeniu w życie uchwały mieliśmy też kilka przypadków dużych wycieków, które spowodowały adekwatną reakcję organów takich jak UODO. Jednym z nich była sytuacja Morele.net, gdzie z powodu ataku hakerskiego w ręce przestępców trafiły dane klientów, w tym - numery telefonów. Klienci, zaczęli więc otrzymywać phishingowe wiadomości, które pod pretekstem dopłaty do zamówienia prowadziły do fałszywej bramki płatności, skorzystanie z której powodowało, że przestępcy zyskiwali dostęp także do konta bankowego ofiary.

Za to sąd wymierzył Morele.net 2,8 mln zł kary. Teraz decyzja została cofnięta

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu w czwartek uchylił karę nałożoną na Morele.net. Jest to finał walki sklepu o uchylenie decyzji UODO, wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję regulatora uznając, że w tym przypadku nie zastosowano wystarczających środków zabezpieczających dane klientów. Ze względu na niejawność posiedzenia nie mamy obecnie wglądu w to, jakie argumenty za kasacją wyroku zostały podniesione przed sądem.

Jeżeli chodzi o moją opinię, to o ile kara dla Morele.net była drakońska, to nie da się zaprzeczyć, że do wycieku danych doszło i to na dużą skalę. Kasacja wyroku jest więc znakiem, że w podobnych sytuacjach da się uniknąć jakichkolwiek fizycznych konsekwencji (bo o takich rzeczach jak np. zaufanie klientów tu nie mówimy). Dlatego nie jestem do końca zadowolony z takiego obrotu spraw. Zmniejszenie wymiaru kary mogłoby tu być lepszym rozwiązaniem, choć oczywiście tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że nie wiemy, jakie dowody zostały przedstawione przed sądem. Niemniej - mam nadzieję, że ten proces nie stanie się światełkiem w tunelu dla innych firm ukaranych przez UODO i nie będzie znakiem, że można zaniedbywać sferę przechowywania i przetwarzania danych, ponieważ od ewentualnej kary zawsze będzie można się odwoływać i wygrać.

