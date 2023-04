Nie używajcie słowa "monster", bo Was prawnicy od producenta energetyków dojadą

Chcesz użyć słowa Monster? Producent energetyków Ci na to nie pozwoli

Napoju energetycznego Monster nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Jest jednym z najpopularniejszych energetyków dostępnych na rynku i zapewne każdy z nas kiedyś go spróbował — a nawet jeśli nie, to pewnie widzieliście to logo przy okazji współpracy firmy ze sportowcami lub drużynami e-sportowymi, a nawet i grając w Death Stranding od Hideo Kojimy (kiedy Sam Porter Bridges w swojej kabinie lubił się napić „Monsterka”) czy biorąc udział w konkursach Electronic Arts dotyczących Apex: Legends. Chociaż Monster wszedł dość głęboko w świat gamingu, to jednak lubi robić na złość innym twórcom gier.

Pierwszy taki przypadek mogliśmy zaobserwować kilka lat temu, kiedy Monster Energy wszczął konflikt z Ubisoftem. Francuskie studio chciało bowiem nazwać swoją grę „Gods & Monsters”, lecz przez wszelkie problemy, projekt finalnie zmienił tytuł na Immortals: Fenyx Rising. Jak widać, na tym się nie skończyło — teraz producent energetyków ponownie idzie na miecze z twórcami gier wideo.

Twórcy Dark Deception: Monsters & Mortals kolejnym celem Monster Energy

Glowstick Entertainment w 2020 roku wydało produkcję o tytule Dark Deception: Monsters & Mortals — niezależną grę online dostępną za zaledwie 18 zł na platformie Steam. Tytuł przyjął się całkiem dobrze i oferuje dość prostą, ale zabawną rozgrywkę — ekipa czterech graczy ma za zadanie biegać po kanałach, labiryntach lub budynkach i zbierać tam specjalne odłamki, jednocześnie unikając tytułowych potworów. I właśnie o te tytułowe potwory poszło.

Monster Energy nie było zadowolone z tego, jaki tytuł przyjęła gra indie od Glowstick Entertainment. Dyrektor generalny studia postanowił podzielić się całym roszczeniem firmy na swoim Twitterze, gdzie możemy poznać warunki „ugody". Monster Energy pozwoli deweloperowi zostawić nazwę Dark Deception: Monsters & Mortals tylko pod warunkiem, że żadna inna produkcja studia nie będzie miała w swoim tytule żadnej odmiany słowa Monster.

Dodatkowo firma zażyczyła sobie, żeby Glowstick Entertainment nigdy nie użyło loga, które może być podobne do logo napoju energetycznego — czyli w tym przypadku białego lub zielonego symbolu na czarnym tle. Vincent Livings nie krył swojego zirytowania, komentując tę sprawę słowami: „Najwyraźniej więc są również właścicielami zielonego i białego koloru”. Monster Energy nie pozwalało również na używanie żadnych czcionek, przypominających „potworne motywy”. Livings zwrócił uwagę, że gdyby jego studio zaakceptowało wszystkie te warunki, to w istocie oddałoby w ręce producenta energetyków całą swoją markę i sprawy jej wyglądu — wliczając w to logo, kolory i czcionkę.

To nie koniec całego problemu

Prawnicy Livingsa odpowiedzieli na roszczenia Monster Energy, zgadzając się na większość warunków. Firma jednak nie zgodziła się na rezygnowanie z jakichkolwiek warunków przedstawionych początkowo, więc na ten moment proces nadal jest otwarty. Cóż, frustracja CEO Glowstick Entertainment jest w tym momencie jak najbardziej zrozumiała. Livings apeluje:

Nie wspierajcie tej zastraszającej firmy poprzez kupowanie jej napojów energetycznych. Mam nadzieję, że finalnie nauczą się, iż atakowanie deweloperów gier wideo nie jest dla nich najkorzystniejszą opcją.

Co dalej wymyśli Monster Energy? Mając na uwadze ich dotychczasowy tok rozumowania, wkrótce pozwu może spodziewać się nawet Eminem — raper w 2013 wydał w końcu piosenkę z Rihanną pod tytułem „The Monster”. Co sądzicie o całej tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach.

