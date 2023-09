Lidlomix ponownie w super cenie. Jak skorzystać z promocji?

Jesteście fanami gotowania, ale nie macie zbyt wielu czasu i szukacie sprzętu, który pomoże w kuchni? Sprawdźcie Monsieur Cuisine Smart. Popularny "Lidlomix" ponownie jest dostępny w niższej cenie. Co zrobić, by go kupić?

Lidl to nie tylko artykuły spożywcze, czy chemia gospodarcza. Sieć przyzwyczaiła nas do sprzedawania sprzętów AGD, które często nie odbiegają jakością od tych markowych, często drogich urządzeń. Nie dziwi więc, że cieszą się one dużą popularnością - tym bardziej jeśli dostępne są w niższej cenie. Jednym z największych hitów Lidla jest Monsieur Cuisine marki SILVERCREST - robot kuchenny, który dla niektórych jest podróbką Thermomixa, dla innych znacznie tańszą alternatywą, która spełnia wszystkie oczekiwania adeptów sztuki kulinarnej. Jeśli więc chcecie postawić u siebie w kuchni Monsieur Cuisine Smart, to macie świetną okazję. W sklepach Lidl urządzenie to sprzedawane jest w niższej cenie.

Warto się jednak pospieszyć, bo promocja nie trwa zbyt długo. SILVERCREST Monsieur Cuisine Smart za 1999 zł możecie kupić do jutra - 13.09. Co trzeba zrobić? Robot kuchenny dostępny jest w sklepach stacjonarnych - a nie jak zazwyczaj w internetowym sklepie Lidl, w którym znajdziecie cały szereg urządzeń elektronicznych, sprzętów AGD i akcesoriów do domu. Potrzebna jednak będzie aplikacja mobilna Lidl Plus, którą znajdziecie w sklepach App Store i Google Play. To tam będzie czekał na Was specjalny kupon upoważniający do zniżki w wysokości 500 zł. Należy go aktywować i przy kasowaniu produktów, zeskanować kartę Lidl Plus. Rabat naliczy się automatycznie. Warto jednak się pospieszyć. Choć podobna promocja odbyła się w czerwcu, urządzenie nadal cieszy się sporą popularnością.

Lidlomix ponownie w super cenie. Monsieur Cuisine Smart 1200 W za 1999 zł

SILVERCREST Monsieur Cuisine Smart 1200 W to wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi oferujący szereg rozbudowanych funkcji pozwalających zaoszczędzić czas i pieniądze w kuchni. Wyposażony w większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji znacznie ułatwia obsługę. Posiada rozbudowane programy automatyczne, możliwość gotowania z instrukcją video oraz sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant.

Monsieur Cuisine Smart 1200 W to przede wszystkim wszechstronny sprzęt do gotowania oferujące naprawę sporo. W jednym urządzeniu znajdziecie m.in. możliwość ważenie, gotowania jajek, gotowania wody, zagniatania ciasta, korzystania z funkcji Sous-vide, rozdrabniania jedzenia, ręcznego gotowania, wolnego gotowania, gotowania na parze, gotowania ryżu, fermentowania, smażenia, przygotowywania Smoothie, a nawet wstępnego czyszczenia. Monsieur Cuisine Smart 1200 W pomaga w przygotowaniu wszystkich przepisów - także przy użyciu szerokiej gamy akcesoriów znajdujących się w pudełku:

Miska do mieszania

Wkład do gotowania

Nasadka do ubijania

Nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem

Wkład z ostrzami

Szpatułka

Pokrywka z otworem do napełniania i miarką

Akcesoria nadają się do mycia w zmywarce i są wolne od BPA. Dzięki dołączonej aplikacji można wybrać dla siebie odpowiednie danie z licznych przepisów "Lidlomixa" lub skorzystać z przepisów na specjalnej stronie Kuchni Lidla. "Lidlomix" to także dostęp do społeczności Monsieur Cuisine Smart, gdzie każdy użytkownik może nawiązać kontakt z innymi pasjonatami gotowania, dzieląc się osobistymi doświadczeniami kulinarnymi w każdym miejscu i czasie.