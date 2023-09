Jesień należy do Godzilli. Premiera serialu Apple TV+ i nowy film kinowy!

Już w listopadzie na fanów Godzilli (i innych potworów) czeka prawdziwa gratka. Na Apple TV+ plus zadebiutuje nowy serial z uniwersum MonsterVerse, a do kin zawita produkcja, która ma być powrotem serii do jej korzeni.

Kilkanaście dni temu Apple zaprezentowało pierwsze materiały prasowe związane z nowym serialem o wielkich potworach. "Monarch: Dziedzictwo Potworów" to kolejna odsłona w ramach tzw. MonsterVerse - stosunkowo młodego uniwersum, w skład którego wchodzi cały zestaw kultowych potworów jak Godzilla, Rodan, Mothra czy Król Ghidora. Do wypuszczonych już filmów, niebawem dołączy do nich także świeży serial, którego historia osadzona będzie tuż po bitwie, która odbyła się między Godzillą, a Tytanami. Po zdjęciach przyszła pora na pierwszy zwiastun, który pokazuje kierunek obrany przez twórców. I trzeba przyznać, że zapowiada się interesujące i pełne efektów specjalnych widowisko! Serial zadebiutuje na Apple TV+ 17 listopada, a pierwszy sezon liczyć będzie 10 odcinków.

Cate udaje się przetrwać atak Godzilli na San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.

W głównych rolach zobaczymy sporo znanych nazwisk w tym Kurta Russela. Na ekranie będzie mu towarzyszył syn - Wyatt. W serialu grają także Anna Sawai, Ren Watabe, Anders Holm czy Elisa Laskowski. Za serię odpowiedzialny jest duet Chris Black i Matt Fraction.

Listopad należy do Godzilli. Nowy serial i film kinowy!

Przy okazji warto dodać, że kilka dni temu w sieci zadebiutował zwiastun to nowej, kinowej, wersji "Godzilli". "Godzilla Minus One" przenosi widzów do powojennej Japonii i ma to być powrót do korzeni serii, w której ludzkość musi stawić czoła nowemu zagrożeniu. Król Potworów siać będzie zniszczenie, terror i przerażeni - i to w bardzo dobrym wykonaniu. Za scenariusz, reżyserię, nadzór na efektami specjalnymi oraz całą produkcję odpowiada Takashi Yamazaki. Premiera w Japonii odbędzie się 3 listopada, a miesiąc później film pojawi się w kinach na terenie USA. A co z Europą? Na ten moment nie wiadomo kiedy "Godzilla Minus One" zawita na stary kontynent.