Apple TV+ na 3 miesiące za darmo. Jak je aktywować?

Czekam aż Apple TV+ będzie dodawane za darmo do płatków śniadaniowych ;-). Jeśli ktoś śledzi tego typu promocje, to pewnie od 2 lat spokojnie ogląda sobie produkcje Apple nie inwestując przy tym nawet złotówki. Teraz z usługi przez 3 miesiące za darmo mogą skorzystać posiadacze telewizorów LG.

Apple TV+ (znowu) za darmo na 3 miesiące

Wyraźnie widać, że Apple TV+ raczej nie ma służyć firmie z Cupertino do zarabiania pieniędzy, a bardziej do przyciągania użytkowników do swojego ekosystemu. Cykliczne promocje sprawiają, że z usługi można korzystać bez opłat niemal bez przerwy. Samo LG jak dobrze liczę, do tej pory przygotowało już dwie promocje udostępniając Apple TV+ swoim klientom. Obecnie ruszyła trzecia taka akcja, która obejmuje swoim zakresem wszystkie telewizory posiadające aplikację Apple TV+, czyli modele wyprodukowane po 2018 roku. Ich dokładną listę znajdziecie w tutaj. W całej promocji jest tylko jeden haczyk, teoretycznie zadziała ona tylko na kontach Apple ID, na których wcześniej nie był aktywowany okres próbny. Nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo mam obecnie aktywną subskrypcję (darmową, a jakże), ale nawet jeśli tak jest to wystarczy utworzyć sobie nowe, tymczasowe konto.

Jak aktywować Apple TV+ na 3 miesiące?

Najnowsza promocja LG trwa w okresie od 31.08.2023 roku od godz. 0:00 do 12.11.2023 roku do godz. 23:59, czyli nie musicie się śpieszyć. W celu wzięcia udziału w promocji trzeba spełnić 2 warunki: posiadać telewizor LG z listy podanej powyżej i konto Apple ID. Aby uzyskać darmowe 3 miesiące należy na telewizorze LG przejść do LG Content Store i zainstalować/otworzyć aplikację Apple TV+ i zalogować się wybierając okres próbny 3-miesięcznej bezpłatnej subskrypcji. Następnie za pomocą smartfona trzeba zeskanować kod QR i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie. W celu skorzystania z promocji niezbędne jest posiadanie konta Apple ID z dodaną formą płatności oraz zaakceptowanie umowy o świadczenie usługi przez Apple.

Jak możemy przeczytać w regulaminie, na jeden telewizor i jedno konto Apple ID przysługuje tylko jedna nagroda, wyłącznie dla nowych subskrybentów. Abonament jest automatycznie przedłużany po trzech miesiącach bezpłatnej subskrypcji, aż do momentu jego anulowania. Po wygaśnięciu bezpłatnej subskrypcji obwiązuje opłata zgodnie z cennikiem w danym regionie. Oczywiście abonament możecie anulować w każdej chwili, nawet zaraz po jego aktywacji, aby nie narażać się na dodatkowe opłaty w kolejnych okresach. Dla przypomnienia Apple TV+ kosztuje obecnie 34,99 zł miesięcznie.

Źródło: Apple

Co warto obejrzeć na Apple TV+?

Jeśli nie znacie oferty Apple TV+ i nie wiecie czy warto skorzystać z promocji, to zachęcam spróbować. W ostatnim czasie pojawiło się tam wiele ciekawych produkcji na czele z takimi filmami jak Tetris, Ghosted czy Finch. Jest też wiele świetnych seriali, jak np. For All Mankind, Kulawe konie, Ted Lasso, Silos czy Fundacja, która wróciła niedawno z drugim sezonem. Apple TV+ w ciągu ostatnich lat mocno rozbudowało swoją bibliotekę i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie, a 3 miesiące to sporo czasu aby nadrobić zaległości.