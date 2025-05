Miesiąc futbolowych hitów za 20 zł? Canal+ kusi kibiców mega promocją

Przed nami cała masa futbolowych emocji w związku zachodzącymi finałami lig oraz ostatnim przystankiem Ligi Mistrzów. Z okazji końcówki sezonu Canal+ przygotował specjalną ofertę dla klientów – dzięki niej pakiet sportowy wykupicie aż 71% taniej.

Canal+ obniża ceny subskrybcji sportowej na miesiąc

Cóż to będzie za miesiąc! Zaczynamy z grubej rury od El Clasico, czyli starcia FC Barcelony z Realem Madryt – obie drużyny mają coś do udowodnienia, a o rezultacie tego starcia gigantów przekonamy się już w tę niedzielę. Nieco później – bo 31 maja – czeka nas zaś wielki finał Ligi Mistrzów, w którym Inter Mediolan zmierzy się z PSG. Zarówno rozgrywki hiszpańskiej La Ligi jak i wszystkie mecze Champions League można śledzić w Canal+ Sport, po opłacie dość wysokiego abonamentu w wysokości 69 zł miesięcznie (subskrypcja obejmuje też PKO Ekstraklasę i wybrane spotkania Premier League).

Ostatnie tygodnie sezonu możecie jednak teraz śledzić za ułamek tej ceny, bo Canal+ w ramach ograniczonej czasowo oferty przecenił pakiet Canal+ sport do raptem 20 zł – warto zaznaczyć, że jest to cena po rabacie 5 zł/mies. za zgody marketingowe, a po wygaśnięciu pierwszego miesiąca subskrypcja wróci do standardowych opłat, czyli 69 zł/mies.

Dobrą alternatywą dla osób, które nie są zainteresowane El Clasico, ale chciałyby obejrzeć finał Champions League, jest darmowy stream w TVP Sport.

