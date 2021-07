W zasadzie więc, rabat ten przyznawany jest nie za korzystanie z e-faktury, bo tę zgodę można wyrazić przecież raz, a za korzystanie z Mój Orange, bo warunkiem jego otrzymywania co miesiąc jest zalogowanie do niej przynajmniej raz w miesiącu.

Marnym pocieszeniem, przynajmniej dla tych, którzy nie korzystają z Mój Orange będzie przypominanie wysyłane co miesiąc przez operatora do wszystkich swoich klientów o konieczności zalogowania się do Mój Orange, by taki rabat otrzymać. Ciekawe jest również to, iż Orange zdecydował się tu na warunkowanie rabatu za e-fakturę, potencjalnie korzystną dla większości klientów, zamiast rabatu za zgody marketingowe, które nie wszyscy klienci wybierają.

Osobiście nie mam nic do aplikacji mobilnych naszych telekomów, sam z jednej korzystam, ułatwia mi monitorowanie zużycia transferu czy podgląd w aktualne faktury, jednak takie przymuszanie zwykle negatywnie jest odbierane przez klientów. Prawdopodobnie więc posypią się reklamacje, zwłaszcza ze strony tych klientów, którzy nie zostali o tym do końca i jasno poinformowani przy podpisywaniu umowy.

Żródło: Blog Orange.