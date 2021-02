Orange do tej pory dość zachowawczo podchodził do udostępniania 5G swoim klientom. Teraz się to zmienia, przynajmniej do końca kwietnia 2020 roku. Po tym okresie prawdopodobnie czeka nas nowa oferta. Podejrzewam, że coś na kształt dedykowanej oferty tylko pod 5G, jak w przypadku Plusa.