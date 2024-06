Kontrowersyjny i wymagający flagowiec. Recenzja Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Ultra to flagowiec nastawiony na fotografię. Cechuje się też nietypowym wykończeniem i błyskawicznym ładowaniem. Jak wypada to wszystko w praktyce?

Huawei Pura 70 Ultra to flagowy smartfon, który zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Wyświetlacz posiada 6,8-calową przekątną, to ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1260 x 2844 pikseli, oferuje 120 Hz odświeżanie, HDR i jasność do 2500 nitów. Flagowiec Huawei wyposażony jest w chipset Kirin 9010 (7 nm) oraz 16 GB RAM-u. Dostępne są dwie wersje pamięci wewnętrznej: 512 GB i 1 TB 12, lecz ta druga jak na razie nie jest sprzedawana w Polsce.

W kwestii foto, mamy do dyspozycji trzy obiektywy z tyłu: aparat główny, szeroki i tele: 50 MP (szerokokątny), 50 MP (teleobiektyw) i 40 MP (ultraszerokokątny). Apraty oferują takie funkcje jak OIS, PDAF i 3,5-krotny zoom optyczny. Pura 70 Ultra posiada akumulator o pojemności 5200 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 100 W lub bezprzewodowo z mocą 80 W. Smartfon jest wodoodporny (IP68), posiada czytnik linii papilarnych pod ekranem, a także obsługuje technologię NFC, lecz nie są wspierane płatności zbliżeniowe Google Pay.

Jak sprzęt wypada w praktyce? Zapraszamy do materiału wideo!