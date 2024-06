Nowy smartfon Nothing wygląda jak iPhone ze śrubką. I to jak najbardziej komplement!

Nowy smartfon od Nothing nadchodzi

Jak informowałem niedawno, firma Nothing w tajemniczy sposób zapowiedziała nowe urządzenie o matowym wykończeniu i zakrzywionych krawędziach, na którym widoczna jest... śruba. Nowa firma Carla Peia jak zawsze stawia na ekscentryczność — i wygląda na to, że w modelu CMF Phone 1 światełka na plecach smartfona zostaną zastąpione właśnie przez śrubę. Według obecnych przecieków, element ten nazywa się Nothing Lock i umożliwia mocowanie akcesoriów do telefonu, które Nothing planuje wprowadzić do swojej oferty. Aby cokolwiek z tym zrobić, będzie potrzebny śrubokręt. Jak pisałem już wcześniej: czy to wygodne? Raczej nie. Czy to potrzebne? Zdecydowanie nie. Czy to oryginalne? Z pewnością. Czy to gadżeciarskie? Tak, i dlatego z niecierpliwością czekam, aż ten smartfon trafi w moje ręce.

Źródło: Nothing

Czego możemy spodziewać się po CMF Phone 1?

Przecieki ujawniają jednak trochę więcej o smartfonie — możemy spodziewać się 6,7-calowego wyświetlacza OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, a sercem telefonu będzie procesor MediaTek Dimensity 7200. CMF Phone 1 ma również mieć podwójny aparat z głównym i ultraszerokokątnym obiektywem 50 MP, kamerę selfie 16 MP oraz baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Źródło: 91mobiles

Do tego na ten moment insiderzy twierdzą, że cena modelu z 6 GB RAM i 128 GB pamięci ma zaczynać się od 249 dolarów. W Polsce powinno to więc wynosić około 1000 zł (choć ostateczna cena może być nieco wyższa), co sprawia, że jest to bardzo interesująca propozycja z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Wersja z 8 GB RAM i 256 GB pamięci ROM ma kosztować 279 dolarów. Ze wstępnych informacji wynika, że największym minusem będzie brak NFC. Dziś za to poznaliśmy możliwy wygląd całego smartfona!

CMF Phone 1, czyli iPhone X ze śrubą

Do sieci trafiło zdjęcie całego CMF Phone 1. Smartfon jest w charakterystycznej dla submarki Nothing kolorystyce, a wspomniana śruba znajduje się w dolnej części lewej strony plecków. W prawym dolnym rogu znajdziemy za to okrąg, który bez dwóch zdań też dodaje całości ciekawego akcentu. W samym centrum tyłu telefonu znajdziemy logo CMF, a wyspa aparatów bardzo przypomina tę, którą mieliśmy w iPhonie X. Pod względem wyglądu, CMF Phone 1 bez dwóch zdań nie zawodzi. Sami zresztą oceńcie na bazie poniższego zdjęcia.

Źródło: 91mobiles

Źródło: 91mobiles