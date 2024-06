Nothing Phone powraca. W takiej odsłonie go jeszcze nie widzieliśmy

CMF by Nothing dalej ma duszę Nothing

Nothing to głównie marketing i niecodzienny design — ale mnie to w pełni kupuje. Nowa firma Carla Peia wprowadziła potrzebne od dawna odświeżenie na rynku smartfonów i są to urządzenia jakieś, czego nie można z czystym sumieniem powiedzieć o większości firm na rynku technologicznym. Niekonwencjonalne reklamy wykorzystujące kontrastowe kolory i zwierzęta, doskonała nakładka na Androida oraz unikalna stylistyka... a także podświetlenie na pleckach smartfona. Do tego niestandardowe słuchawki, z których największym zaskoczeniem jest Ear (stick), ogłoszony podczas pokazu mody. Dzięki swojemu marketingowi i enigmatycznym zapowiedziom, Pei sprawił, że wszyscy z entuzjazmem rzucili się na produkty firmy, częściowo kupując coś, co nie było do końca znane. I nikt specjalnie nie żałuje.

Nothing, chociaż nie jest jeszcze gigantem, postanowił również stworzyć już swoją submarkę — CMF. Celem CMF by Nothing jest dostarczanie produktów technologicznych o atrakcyjnym wzornictwie i przystępnej cenie. Nazwa CMF jest skrótem od „Color, Material, Finish” (Kolor, Materiał, Wykończenie), co odzwierciedla ich filozofię skupienia się na estetyce i jakości wykonania produktów. Submarka ta została stworzona, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, oferując produkty o nowoczesnym designie i funkcjonalności, jednocześnie utrzymując konkurencyjne ceny. CMF to odpowiedź Nothing na rosnące zapotrzebowanie na stylowe i dobrze wykonane urządzenia technologiczne w średnim przedziale cenowym.

Najbardziej rozpoznawalnymi produktami CMF w tej chwili są słuchawki Buds i smartwatch Watch Pro, ale firma cały czas stara się iść do przodu i wzbogacać swój katalog o nowe produkty. Teraz jednak przyszła pora na coś, na co z pewnością wielu z nas czekało najbardziej — czyli na smartfon. CMF Phone 1 to pierwszy telefon w historii submarki Nothinga, który — a jakże — został zapowiedziany w niezwykle enigmatyczny sposób.

Tajemnicze zdjęcia i niejednoznaczne tweety — CMF Phone 1 nadchodzi

Na swoim oficjalnym koncie na platformie X (dawniej Twitter), Nothing opublikowało tajemnicze zdjęcie urządzenia o matowym wykończeniu i zakrzywionych krawędziach, na którym widać… śrubę. Określenie „hipsterstwa” wypadło już raczej z mody, ale Nothing musi być ekscentryczny — i wygląda na to, że światełka na pleckach smartfona w przypadku CMF Phone 1 zostaną zastąpione przez właśnie śrubę. Według obecnych przecieków, nazywa się to Nothing Lock i pozwoli na mocowanie akcesoriów do telefonu, które Nothing doda do swojej oferty. I tak, żeby cokolwiek z tym zrobić, będziecie potrzebować śrubokrętu. Wygodne? Pewnie niezbyt. Potrzebne? Absolutnie nie. Niecodziennie? Zdecydowanie. Gadżeciarskie? Tak, i pewnie właśnie z powodu tej śruby nie będę mógł doczekać się tego, żeby smartfon ten kiedyś wpadł w moje ręce.

Opis tweeta to wyłącznie „3, 2, 1”, co nie wskazuje na wiele — ale ponownie, takie zagadki i enigmatyczne podpowiedzi to norma w przypadku firmy Peia. Przecieki zdradzają jednak nieco więcej — mamy się tutaj spodziewać 6,7-calowego wyświetlacza OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, a sercem telefonu będzie procesor MediaTek Dimensity 7200. CMF Phone 1 do tego ma być wyposażony w podwójny aparat z obiektywem głównym i ultraszerokokątnym 50 MP, kamerę selfie 16 MP oraz baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. To całkiem niezłe bebechy, jak na to, że CMF ma być „budżetówką”. No i właśnie, ile za taką przyjemność ze śrubą trzeba będzie zapłacić?

CMF Phone 1 — ile ma kosztować nowy smartfon Nothina?

Na ten moment insiderzy twierdzą, że cena modelu z 6 GB RAM i 128 GB pamięci ma zaczynać się od 249 dolarów. W Polsce powinno więc wahać się to w granicach 1000 zł (chociaż finalnie pewnie wyjdzie nieco więcej), i nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ciekawa propozycja, której stosunek ceny do jakości może być naprawdę konkurencyjny. Wersja z 8 GB RAM i 256 GB ROM ma kosztować 279 dolarów. Ze wstępnych informacji wynika, że największym minusem będzie brak NFC.

A kiedy CMF Phone 1 ma zadebiutować? W tej chwili mówi się, że smartfon oficjalnie pojawi się w połowie lipca tego roku — czyli już za chwilę. Czekacie?

Źródło: Nothing, X (dawniej Twitter) / @realMlgmXyysd