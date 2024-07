Jeszcze kilka lat temu były przełomowymi produktami. Dziś trafiają na śmietnik historii

iPhone X - koszmarnie drogi z widocznymi wadami, okazuje się jednak świetnym telefonem. Nie wiem czy cokolwiek jest w stanie uzasadnić jego astronomiczną cenę, natomiast mogę powiedzieć, że ci którzy zdecydują się na wydanie ponad 1000 USD na telefon nie będą rozczarowani.

– brzmi wstęp do recenzji iPhone'a X, jaką na łamach Antyweb przygotował Grzegorz. Od tej premiery minęło już prawie równie 7 lat, gdyż smartfon zaprezentowany został 12 września 2017 r., a do sprzedaży trafił 3 listopada, niecałe dwa miesiące po premierze iPhone'a 8. Telefon rewolucyjny i kontrowersyjny. Porzucający przycisk "Początek" na rzecz "notcha" i Face ID, który szybko został wyśmiany przez konkurentów – tych samych, którzy wprowadzili później w swoich urządzeniach podobne rozwiązania. Dziś ten telefon trafia na listę wycofanych produktów Apple. Co to oznacza?

Wycofane produkty Apple – Vintage

Produkty są uznane za wycofane, gdy Apple zaprzestała ich dystrybucji do sprzedaży ponad 5 lat temu, ale nie wcześniej niż 7 lat temu. Na listę tego typu urządzeń trafił właśnie iPhone X. Dołączają do niego inne, równie interesujące produkty, które przykuwały wzrok użytkowników z całego świata. To przede wszystkim pierwszy model słuchawek AirPods, które przyniosły rewolucję na rynku tego typu akcesoriów. Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki TWS do tej pory cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, a Apple w tym sektorze jest niekwestionowanym liderem od lat. Na listę trafił też pierwszy model głośnika HomePod. Trafił on do sprzedaży w 2017 r. i do tej pory nie pojawił się w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Choć głośnik ten można kupić w naszym kraju w niektórych sklepach z elektroniką, wciąż nie zdaje on egzaminu – przede wszystkim ze względu na brak wsparcia dla Siri w języku polskim.

Produkty poza okresem wsparcia Apple – Obsolete

Na tej liście znalazły się produkty z logo nadgryzionego jabłka, które firma zdecydowała się przestać, także na poziomie autoryzowanych serwisów. Dotyczy to urządzeń, które na rynku pojawiły się ponad 7 lat temu.

Firma Apple nie udziela wsparcia sprzętowego dla żadnych produktów poza okresem wsparcia Apple, a serwisy nie mogą zamawiać do nich części. Laptopy Mac mogą spełniać kryteria przedłużonego okresu naprawy obejmującego wyłącznie baterię do 10 lat od zakończenia dystrybucji produktu do sprzedaży, w zależności od dostępności części.

Na liście wycofanych produktów znalazły się iPhone'y od modelu 4 do modelu 8 i 8 Plus włącznie oraz dziesiątki różnych modeli komputerów Mac, akcesoriów Apple, iPodów, iPadów i zegarków Apple Watch. iPhone'y, które są już poza okresem wsparcia Apple to modele do iPhone'a 6 włącznie. Pełną listę urządzeń wycofanych oraz takich, które nie mają już wsparcia Apple, znajdziecie na stronach pomocy technicznej. Warto jednak zajrzeć na amerykańską wersję strony, gdzie lista jest aktualizowana częściej niż to, co możemy przeczytać na polskiej wersji witryny.

I choć oficjalnie Apple wycofało wiele produktów ze sprzedaży, nie zapomina o ich wsparciu. Jeszcze w maju tego roku firma wypuściła aktualizację dla iPhone'a 8. iOS 16.7.8 skupia się ona przede wszystkim na poprawkach bezpieczeństwa i widać, że nawet 7 lat po premierze, firma stara się łatać luki wykryte w jego oprogramowani, także w przypadku urządzeń, które nie są kompatybilne z najnowszą odsłoną iOS 17.