Polski projekt modue zebrał 1,5 mln złotych na Kickstarterze

Dedykowane panele sterowania pokroju Stream Decka od Elgato to nic nowego, ale polski startup modue postanowił podejść do tego projektu w sposób... modułowy. I spotkał się z ciepłym przyjęciem.

Modue podbiło Kickstartera

Modue to polska spółka z Wrocławia, która wpadła na pomysł stworzenia modularnego panelu sterowania, który można sobie dowolnie konfigurować. Tego typu urządzenia to nic nowego, podobne panele dostępne są na rynku od kilku lat, ale polski projekt ma jedną, sporą zaletę. Otóż jest modułowy, więc można go sobie dowolnie skonfigurować, wedle własnych upodobań. Firma poszukując kapitału na rozwój i oraz klientów chętnych na takie rozwiązanie, postanowiła stworzyć kampanię na Kickstarterze, która została ufundowana w zaledwie 10 minut. Po takim czasie twórcy zebrali 40 000 euro, ale licznik po miesiący zatrzymał się na ponad 350 tys. euro, co przekłada się na niemal 1,5 mln złotych.

W związku z ciepłym przyjęciem przez szeroką publiczność twórcy przystąpili do finalizacji prac ze zdwojonym zapałem. Pierwsze produkty mają zostać dostarczone do klientów już w listopadzie tego roku. Modue oferuje kilka różnych elementów, mamy między innymi moduł z dotykowym, konfigurowalnym ekranem, moduł ze sliderem i małym wyświetlaczem, a także moduły z gałkami oraz przyciskami. Wszystkie elementy wykonane są bardzo solidnie, obudowa z anodyzowanego aluminium, slidery z automatycznym sterowaniem czy wysokiej jakości wyświetlacz wyglądają zjawiskowo. Całość też bardzo ładnie się łączy i może współpracować z różnymi aplikacjami.

Obecnie trwają głównie prace nad oprogramowaniem. Podstawą będzie aplikacja do zarządzania i konfiguracji poszczególnych modułów. Twórcy pracują również nad wsparciem standardu MIDI, więc ich produkt może sprawdzić się również w studiach, a nie tylko w domowych warunkach. Modue ma obsługiwać zarówno system Windows jak i MacOS, w tej chwili pozwala na kontrolowanie podstawowych funkcji, ale z czasem ma pojawić się wsparcie dla innych aplikacji. Mowa między innymi o przeglądarce Chrome, aplikacji Spotify czy innych programach kreatywnych. Twórcy chcą udostępnić swoje API aby każdy mógł napisać własną wtyczkę do współpracy z modue.

Kampania na Kickstarterze się już zakończyła, ale chętni mogą nadal składać zamówienia na Indiegogo. Można zamawiać zarówno pojedyncze moduły jak i całe zestawy, ale ceny nie są niskie. Za pojedynczy moduł z ekranem dotykowym trzeba zapłacić obecnie 555 złotych. Zestaw trzech modułów to już wydatek rzędu niemal 1400 złotych. Jak już wspominałem, pierwsi nabywcy dostaną swoje zamówienia pod koniec roku.