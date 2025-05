Wybory 2025 – Sprawdź nową usługę w aplikacji mObywatel!

Na wybory z mObywatelem. W czym pomoże aplikacja?

Coraz więcej spraw urzędowych ogarniamy z poziomu smartfona. Aplikacja mObywatel regularnie dostaje nowe funkcje ułatwiające życie. Jedna z nich, „Wybory”, przyda się szczególnie w gorącym okresie przed głosowaniem. To prosty sposób na sprawdzenie, gdzie i czy w ogóle możemy zagłosować.

W tym artykule rozkładamy na czynniki pierwsze, jak działa nowa funkcja w mObywatelu, co możesz dzięki niej sprawdzić i dlaczego warto z niej skorzystać, zanim ruszysz na wybory z dowodem i smutnym przeświadczeniem, że "znowu nie ma na kogo głosować"... ;)

mObywatel i wybory – duet, który ma sens

Udział w wyborach nie należy raczej do skomplikowanych zadań – idziesz, głosujesz, wrzucasz kartę do urny. Czasami nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie głosować. Są też tacy, którzy nie mają pewności, że w ogóle mogą zagłosować. I właśnie z myślą o nich mObywatel doczekał się zakładki "Wybory".

Co można sprawdzić? Nie tylko miejsce głosowania!

Po wejściu w zakładkę „Wybory” w mObywatelu dostajesz dostęp do kilku kluczowych informacji. Przede wszystkim: czy masz czynne prawo wyborcze – czyli czy możesz oddać głos. Dalej: adres swojej komisji wyborczej, wraz z numerem obwodu i pełnym adresem siedziby. Nie musisz już szukać lub googlować „gdzie głosuję w moim mieście”. Wszystko można teraz sprawdzić w aplikacji.

To jednak nie wszystko – aplikacja pokaże też termin i rodzaj nadchodzących wyborów (czy to prezydenckie, parlamentarne, czy europejskie). Co ważne, możesz również podejrzeć swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców i upewnić się, że wszystko się zgadza.

Zmiana miejsca głosowania? Zajrzyj do mObywatela.

Jeśli w dniu wyborów planujesz być w innym mieście niż zwykle, możesz jednorazowo zmienić miejsce głosowania. Co prawda nie zrobisz tego bezpośrednio w aplikacji, ale mObywatel przekieruje Cię prosto do formularza na gov.pl. Kilka klików i gotowe – bez biegania po urzędach. Uwaga: ta opcja nie działa w przypadku wyborów samorządowych, ale jeśli chodzi o parlament, prezydenta czy europarlament, jak najbardziej.

Skąd biorą się dane w mObywatelu?

Dane w usłudze pochodzą z Centralnego Rejestru Wyborców, czyli systemu, który powstał na podstawie Kodeksu wyborczego. To cyfrowy spis wszystkich osób mających prawo do głosowania – zarówno Polaków, jak i niektórych cudzoziemców. Rejestr służy m.in. do sporządzania spisów wyborców i organizacji samych wyborów. W skrócie: to właśnie tam zapisane jest, kto, gdzie i kiedy może głosować. mObywatel został zintegrowany z tym systemem i teraz możemy sprawdzać informacje w aplikacji.

Głosowanie w telefonie? Nie tym razem.

Wiele osób myśli, że skoro już mamy aplikację, to może kiedyś wystarczy kliknąć „głosuj” i gotowe. Na razie nie ma na to szans. W mObywatelu nie oddasz głosu – musisz iść do swojej komisji wyborczej albo głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Aplikacja powie Ci tylko, gdzie ta komisja jest, jaki ma adres i kiedy wypada dzień wyborów.

Weryfikacja tożsamości na wyborach

Skoro już jesteśmy przy głosowaniu – warto wspomnieć, że mObywatel działa też jako pełnoprawny dokument tożsamości, który możemy okazać przy urnie. Jeśli zapomnisz fizycznego dowodu osobistego, ale masz telefon z zainstalowaną i aktywną aplikacją, nie musisz wracać się do domu. Komisja ma obowiązek uznać aplikację za formę identyfikacji.

Aplikacja mObywatel z nową funkcją

Aplikacja nie zagłosuje za Ciebie, ale pomoże przygotować się do wyborów. Sprawdzenie swoich danych, miejsca głosowania, ewentualne przekierowanie do zmiany miejsca i użycie telefonu zamiast dowodu – to wszystko z pewnością ułatwia życie. Zwłaszcza jeśli jesteś typem osoby, która przypomina sobie o wyborach na dzień przed i nie do końca wie, co, gdzie i jak.