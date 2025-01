mObywatel przypomina o przydatnych funkcjach. Znasz je wszystkie?

Wybieracie się na ferie? Nie zapominajcie o mObywatelu. To jedno narzędzie pozwoli zaoszczędzić stres i emocje np. gdy zostawicie dokumenty w domu.

mObywatel 2.0 zadebiutował w lipcu 2023 roku. Odświeżona aplikacja, nowe możliwości i serwis internetowy z dostępem do spraw urzędowych. Jest ładniej, wygodniej i szybciej. Pojawiło się też wiele nowych dokumentów i usług, z których chętnie korzystają Polacy. Najważniejszym z nich jest mDowód, który może zastąpić plastikowy dowód tożsamości (na terenie Polski) i pozwala legitymować się w bankach, sądach i wielu innych instytucjach.

Podobnie jak mPrawo Jazdy oraz tymczasowe mPrawo Jazdy, które jest wydawane w wersji cyfrowej już w momencie zdania egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje kierowców. mObywatel rośnie i wprowadza nowe funkcje co kilka miesięcy. Warto przypomnieć jedną z najważniejszych – usługę zastrzeżenia numeru PESEL, która daje nam dodatkową warstwę bezpieczeństwa danych. Choć opcja ta pojawiła się na początku zeszłego roku, dopiero od kilku miesięcy ma jakąkolwiek moc. Od czerwca 2024 r. banki oraz inne instytucje i firmy mają obowiązek sprawdzić, czy PESEL jest zastrzeżony, co uniemożliwi wzięcie np. kredytu na inną osobę.

Wyjeżdżasz na ferie? Zainstaluj mObywatela. Z tych funkcji warto korzystać

mObywatel przydaje się w wielu sytuacjach i z okazji rozpoczętych wczoraj ferii zimowych, Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, gdzie i z czego będziemy mogli wygodnie skorzystać:

Jakie usługi mogą okazać się przydatne?

mDowód – na terenie Polski jest tak samo ważny, jak plastikowy dowód osobisty. Możemy go użyć go między innymi w urzędach, bankach, sądach, przychodniach, na poczcie, czy potwierdzić swoje dane w hotelu lub innych punkcie wymagającym okazania dokumentu tożsamości.

Legitymacja szkolna i studencka – łatwo i szybko potwierdzimy należne nam zniżki, np. za ulgowe bilety na przejazdy PKP

– łatwo i szybko potwierdzimy należne nam zniżki, np. za ulgowe bilety na przejazdy PKP Karta Dużej Rodziny – popularny system zniżek i korzyści dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci wspierany przez wiele firm i instytucji, a ich listę można znaleźć w ramach specjalnej wyszukiwarki.

mPrawo Jazdy (także tymczasowe) – dzięki cyfrowej wersji dokumentu potwierdzimy swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu (także w momencie zdania egzaminu państwowego).

– dzięki cyfrowej wersji dokumentu potwierdzimy swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu (także w momencie zdania egzaminu państwowego). Punkty karne – przed podróżą możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę

Bezpieczny autobus – możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu.

– możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu. Jakość powietrza – sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji.

Lokalne dokumenty – dzięki nim w łatwy sposób możemy załatwić lokalne sprawy.

– dzięki nim w łatwy sposób możemy załatwić lokalne sprawy. eRecepta – dzięki ten funkcji sprawnie zrealizujemy recepty i kupimy leki bez podawania numeru PESEL.

mObywatel na ferie (i nie tylko). Co potrafi aplikacja mobilna?

Warto jednak pamiętać, że z opisywanych rozwiązań skorzystamy na terenie Polski. Wyjeżdżając gdzieś dalej, należy pamiętać o fizycznych dokumentach tożsamości – dowodzie osobistym lub paszporcie. Za granicą przyda się za to moduł Polak za granicą, który wyświetli najważniejsze informacje dla podróżujących do innych krajów. Znajdziemy tam przydatne telefony, informacje na temat poziomu bezpieczeństwa, adresy placówek dyplomatycznych, czy wskazówki dotyczące zasad pobytu, wymaganych dokumentów i innych.

Nie można też zapomnieć o tych, którzy ferie spędzają w domu, np. przed komputerem. Tu warto zajrzeć do mObywatela i poszukać usługi Bezpiecznie w sieci. Jej zadaniem jest zwiększenie naszej świadomości na zagrożenia w sieci i umożliwienie jej użytkownikom zgłaszania incydentów do CERT prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Uproszczony kontakt z CERT sprowadza się do kilku opcji w aplikacji, które pozwalają zgłaszać:

Złośliwe strony internetowe

Podejrzane wiadomości SMS

Podejrzane wiadomości e-mail

Oszustwo

Inne zdarzenia

Bezpiecznie w sieci to także powiadomienia o zagrożeniach i rosnąca baza artykułów mających zwiększyć naszą świadomość na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.