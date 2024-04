O atakach phishingowych i kradzieży tożsamości słyszymy niemal każdego tygodnia. Podejrzane linki z prośbą o dopłaty, maile sugerujące, że ktoś się włamał na nasze konto bankowe. Chwila nieuwagi i rzeczywiście ktoś może wejść w posiadanie danych logowania do kont... a to już szybka droga do stracenia oszczędności. Wielokrotnie informowaliśmy was o różnych akcjach sprytnych oszustów, którzy wykorzystują naszą nieuwagę i obawę przed wizją np. zwrotu paczki do nadawcy. Przestępcy sięgają po różne metody manipulacji licząc na łatwy zysk. I choć w mediach często podnoszony jest temat cyberbezpieczeństwa, część społeczeństwa daje się nabrać – również na szybki zysk. Ale pamiętajcie, nikt w internecie nie dam nam nic za darmo. A oferowane usługi mające pomnożyć nasze majątki to wyłącznie sposób na wyczyszczenie konta.

Dlatego ważne są działania Policji, która poinformowała właśnie o rozbiciu grupy oszustów i złapaniu lidera, który przewodził zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym dokonującej oszustw phishingowych. Poprzez popularne platformy ogłoszeniowe, sprawcy wysyłali wiadomości zawierające specjalnie przygotowane linki. Te linki kierowały ofiary na fałszywe strony internetowe udające firmy kurierskie lub strony płatności kartami. Następnie oszuści wykorzystywali poufne dane kart płatniczych wprowadzone przez pokrzywdzonych. Ponad 320 osób padło ofiarą tego procederu, co spowodowało straty przekraczające 1 milion złotych. Osoba kierująca grupą unikała schwytania przez organy ścigania przez ponad rok, przemieszczając się zarówno po Polsce, jak i Ukrainie.

Szef gangu oszustów internetowych w rękach Policji. Postawiono mu ponad 300 zarzutów

W trakcie przeszukania mieszkań i posesji podejrzanego, znaleziono i zabezpieczono dużą ilość dowodów, takich jak umowy o założenie kont bankowych, karty bankomatowe, telefony komórkowe, komputery, nośniki pamięci cyfrowej, a także waluty obce i kryptowaluty, o wartości około miliona złotych. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi przedstawił podejrzanemu łącznie 328 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, kradzieży z włamaniem do kont bankowych, oszustw komputerowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Uważajcie, w co klikacie i komu udostępniacie dane. Oszuści starają się jak mogą, by wzbudzić zaufanie swojej ofiary i wystarczy chwila nieuwagi by stracić duże pieniądze - a chyba nikt nie chce walczyć o odzyskanie swojego całego majątku, który tak łatwo zdobyli złodzieje. Jak jeszcze możemy pomagać? Na przykład poprzez zgłaszanie zagrożeń, jakie napotkaliśmy - w sieci czy poprzez telefon. Tym samym zawsze pomagamy sobie, pomagając równocześnie innym - takie wspólne działania nas wszystkich to nasza najskuteczniejsza broń przeciwko atakom przestępców w internecie.

Wystarczy, że każdy przypadek takiego oszustwa zgłosimy do CERT Polska, a można to zrobić na kilka sposobów:

podejrzane SMS-y - najlepiej przesłać na nr: 799 448 084 (warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej)

- najlepiej przesłać na nr: 799 448 084 (warto zapisać sobie ten numer w książce telefonicznej) podejrzane strony - można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl

- można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl podejrzane wiadomości mailowe - najlepiej przesłać na adres: cert@cert.pl

