Jak bardzo lubisz promocje? Lidl ma gotową odpowiedź

Kolejny rok za nami, a to oznacza, że kolejny rok zakupów już czeka. Z nimi przyjdzie ta najbardziej ekscytująca część, czyli możliwość złapania jakiejś okazji. Na początek roku z kolejnymi łowami, Lidl dołącza do popularnego "wrapped" i przygotował własną niespodziankę dla klientów.

Podsumowanie roku w wydaniu popularnej sieci

Koniec starego i początek nowego roku, ma już w internecie swoją tradycję, której niesłabnąca popularność przyciąga kolejne firmy. Tym razem przyłączył się do zabawy Lidl, ze swoją grafiką podsumowującą zakupy zarejestrowane przy pomocy aplikacji Lidl Plus. Trzeba przyznać, że jest to dość nieoczywiste miejsce, w którym przyszło zobaczyć "wrapped", lecz wydaje się jakby... Najbardziej interesujące.

To dlatego, że w przeciwieństwie do wielu innych, tutaj nie ma domysłów i wątpliwości czy to algorytm wpłynął na wyniki, czy nie. Nie ma też konsternacji po otrzymaniu nieugruntowanych na niczym konkretnym „naszych kolorów” i podobnych. Twarde liczby z naszych paragonów ujawnią, jak długo jesteśmy członkami programu, jak wiele jabłek zjedliśmy, no i najważniejsze, ile tak naprawdę zaoszczędziliśmy pieniędzy na wszystkich promocjach.

Dziwi tylko brak jakiegokolwiek rozgłosu, a także jak po macoszemu zostało to potraktowane. O aplikacji można się dowiedzieć kompletnie przypadkowo, czy to z internetu, od znajomych lub podczas robienia zakupów, bo pierwsze otwarcie aplikacji w nowym roku, wywoła niespodziewane podsumowanie. Trochę to się mija z celem, gdyż w ten sposób łatwo je przeoczyć lub szybko zamknąć, jeżeli akurat sytuacja nie jest odpowiednia do czytania podsumowania. Problem w tym, że już się nie da drugi raz tego ekranu wywołać, więc albo się dane sprawdzi, albo pozostaną tajemnicą na zawsze. Może za rok będzie lepiej.