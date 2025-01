Dla nauczycieli odpowiedni sprzęt (mowa o komputerach) to podstawa. Od 2025 roku program "Laptop dla Nauczyciela" obejmie kolejną grupę pedagogów, oferując im dofinansowanie w wysokości 2500 zł. Ma to być krok w stronę wyrównywania szans w dostępie do narzędzi cyfrowych.

Cyfryzacja edukacji to obecnie jedno z kluczowych wyzwań w Polsce. Program "Laptop dla Nauczyciela" zainaugurowany w 2023 roku — początkowo dedykowany nauczycielom klas IV-VIII szkół podstawowych — spotkał się z dużym zainteresowaniem. Niemniej, brak wsparcia dla pedagogów uczących młodsze dzieci i młodzież w szkołach ponadpodstawowych wywołał liczne głosy sprzeciwu w środowisku nauczycielskim. W odpowiedzi na ów fakt, Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło rozszerzyć program, włączając tych nauczycieli w nowelizację rozporządzenia.

Co, kiedy i dla kogo?

Od 22 stycznia 2025 roku nauczyciele klas I-III szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, chodzi o m.in. licea, technika oraz szkoły branżowe, będą mogli ubiegać się o bony o wartości 2500 zł na zakup laptopa. Realizacja bonu będzie możliwa w zarejestrowanych do programu sklepach do 31 grudnia 2025 roku. Aby skorzystać z programu, konieczne będzie złożenie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego placówkę.

Wsparcie niestety nie obejmie nauczycieli wychowania przedszkolnego, co ministerstwo tłumaczy ograniczeniami finansowymi wynikającymi z Krajowego Planu Odbudowy.

Można wziąć 2500 zł na dofinansowanie laptopa. Może z tego skorzystać coraz więcej nauczycieli

Wyrównywanie szans — ale czy dla wszystkich?

Włączenie kolejnych grup nauczycieli do programu to zdecydowany krok naprzód w budowaniu nowoczesnej edukacji. Laptopy umożliwią nauczycielom nie tylko prowadzenie zajęć w sposób bardziej angażujący, ale także rozwój ich własnych kompetencji cyfrowych. W dalszym ciągu jednak brak wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych pozostaje bolesnym punktem programu. Planowane są granty dla placówek na zakup sprzętu, jednak indywidualne wsparcie finansowe byłoby dla nich dużym ułatwieniem.

Laptopy kupowane w ramach programu muszą spełniać określone wymagania techniczne, m.in. być fabrycznie nowe, pochodzić ze sprzedaży w Unii Europejskiej i spełniać standardy określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przedsiębiorcy sprzedający sprzęt zobowiązani są do dołączania odpowiedniego oświadczenia. To gwarancja, że nauczyciele otrzymają sprzęt dostosowany zarówno do potrzeb nauczycieli, jak i wymogów wynikających z programu.

Krok w dobrą stronę. Ale można zrobić więcej

Rozszerzenie programu to dobra wiadomość dla polskiego środowiska nauczycieli, jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Cyfryzacja edukacji wymaga ciągłego i — moim skromnym zdaniem — bezwarunkowego wsparcia dla wszystkich nauczycieli, zarówno finansowego, jak i merytorycznego. Jeżeli czytasz Antyweba jako nauczyciel spełniający powyższe warunki, spiesz się! Wnioski można składać tylko przez 30 dni od 22 stycznia 2025 roku.

Źródło: MC

