W Kanale Sportowym strzeliły korki od szampana. Projekt czekają ogromne zmiany

Założony przez Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego i nieobecnego już w projekcie Krzysztofa Stanowskiego (ten obecnie działa w ramach innej, własnej inicjatywy mediowej: Kanału Zero) Kanał Sportowy od początku wyróżniał się świeżym podejściem do dziennikarstwa sportowego. Po odejściu Stanowskiego w 2023 roku pozostali współwłaściciele szukali sposobu na spieniężenie swoich udziałów, a Antenna Group okazała się najbardziej sensownym kupcem.

Zmiana właściciela nie będzie jedyną ważną zmianą. YouTube pozostanie główną platformą dla projektu, jednak już wkrótce będzie można oglądać go również w telewizji. Nowy inwestor planuje bowiem uruchomienie kanału w telewizji linearnej, który ma zastąpić AXN Spin w sieciach kablowych.

Sport w nowej odsłonie

Decyzja o wprowadzeniu Kanału Sportowego do telewizji to jeden z ciekawszych ruchów Antenna Group. Nadawca od jesieni 2021 roku posiada w Polsce kilka kanałów z rodziny AXN i postanowił, że AXN Spin ustąpi miejsca typowo sportowej inicjatywie. Premiera ma nastąpić w sierpniu lub wrześniu 2025 roku.

Jak wskazuje Onet / Przegląd Sportowy, nowy właściciel planuje utrzymać niemal wszystkie dotychczasowe formaty. Co więcej, w umowie sprzedaży zapisano, że Mateusz Borek i Michał Pol będą nadal pojawiać się w określonej liczbie audycji rocznie. Za transformację KS ku formatowi telewizyjnemu ma odpowiadać Maciej Sojka, były producent "Faktów" w TVN oraz i prezes TVN24. Docelowo, Kanał Sportowy ma stać się hybrydą typowego medium o tematyce sportowej i platformy informacyjnej: doświadczenie z "Faktów" i TVN24 będzie tutaj solidną pomocą.

Kanał Sportowy może pochwalić się ogromnymi statystykami w sportowej niszy. Nic dziwnego, że kupnem zainteresowana była działająca międzynarodowa grupa mediowa.

Przyszłość Kanału Sportowego

Tutaj można dowolnie spekulować: w KS mogą pojawić się nowe formaty — dostosowane do realiów telewizji linearnej, nastąpi jeszcze mocniejsza profesjonalizacja podaży materiałów, a widzowie otrzymają więcej treści "premium". Pojawienie się projektu w telewizji to większa dostępność dla starszej widowni, która nie korzysta z YouTube i wytworzy tym samym większe możliwości dla partnerów reklamowych. Pytanie, czy na kanwie tych zmian, dotychczasowy charakter Kanału Sportowego nie zostanie zatracony. To akurat odbyłoby się ze sporą szkodą dla fundamentów inicjatywy, która dotychczas bazowała na zdroworozsądkowej spontaniczności. To, jak bardzo Kanał Sportowy nie jest odporny na tego typu perturbacje, pokazało całkiem głośne odejście Krzysztofa Stanowskiego, którego nie można nazwać w pełni "pokojowym".

Czy przejście pod skrzydła międzynarodowego giganta będzie krokiem w dobrą stronę? Odpowiedź poznamy w najbliższych miesiącach, gdy nowi właściciele zaczną realizować swoje plany. Niemniej, trzeba przyznać, że w życiu projektu pojawił się całkiem ciekawy zwrot akcji. Oby wszystko poszło po myśli dotychczasowej ekipy oraz nowych właścicieli. Wszelkie błędy bowiem wykorzysta konkurencja, która zdecydowanie nie śpi: np. Meczyki to kanał nieporównywalnie mniejszy, ale ma za sobie rozwijającą się grupę mediową Online Ventures, w którego portfolio jest m.in. Foot Truck, PPE i Telepolis.