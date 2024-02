Co zrobić po zdaniu prawa jazdy? Zainstalować aplikację mObywatel i ruszać w drogę!

0

Zdanie prawa jazdy to jedno z przełomowych wydarzeń w życiu. To nie tylko potwierdzenie zdobycia nowych umiejętności. Prawo jazdy to przede wszystkim nowe możliwości poruszania się po drogach, a także większa niezależność. Proces ten jeszcze do niedawna kojarzył się z pewnymi utrudnieniami, takimi jak długi czas oczekiwania na fizyczny dokument czy konieczność noszenia go przy sobie. Dzięki nowym rozwiązaniom Ministerstwa Cyfryzacji będziemy mogli o nich zapomnieć.