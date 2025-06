CSIRT Cyfra wkracza do internetu. Czym się będzie zajmował?

CSIRT Cyfra zajmować się będzie przede wszystkim walką z zagrożeniami w sieci, których w ostatnim czasie stale przybywa. Przestępcy nie śpią i szukają różnych sposobów, by wykraść nie tylko nasze dane osobowe, ale także zakłócić działanie infrastruktury krytycznej. Finansowanie jednostki, w wysokości 10 milionów złotych, pochodzi z krajowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

CSIRT Cyfra wzmocni krajowy system cyberbezpieczeństwa tam, gdzie dziś jest to najważniejsze – w sektorze infrastruktury cyfrowej. Zapewni operacyjne wsparcie, specjalistyczne kadry i zwiększy zdolność reagowania już na poziomie sektora. To inwestycja w kompetencje i realną gotowość do działania.