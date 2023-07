Mamy już dostęp do mObywatela 2.0! Oto jak wygląda

Co najważniejsze dla Was, wersję beta mObywatel 2.0 możecie pobrać już teraz, i to zarówno na smartfony z Androidem, jak i iOS na pokładzie. W przypadku tego ostatniego wymagana jest wcześniejsza instalacja aplikacji TestFlight.

mObywatel 2.0 to aplikacja napisana praktycznie od zera, widać to po wyglądzie, jak i sposobie korzystania z niej. Pod względem funkcjonalnym zrezygnowano tu z osobnej aplikacji do weryfikacji tożsamości mWeryfikator, z której nikt nie korzystał i zaszyto ją w nowej wersji mObywatela. Co istotne, do weryfikacji tożsamości z naszej aplikacji, osoba jej dokonująca nie będzie musiała się logować - wystarczy, że ją zainstaluje i zeskanuje udostępniony kod QR.

Oprócz weryfikacji tożsamości - prawnie usankcjonowane od 14 lipca, za pomocą aplikacji mObywatel 2.0 będziemy mogli logować się do wszystkich stron e-administracji, bez konieczności logowania Profilem Zaufanym - tu również wystarczy zeskanowanie aplikacją kodu QR, wyświetlanego na stronach logowania.



Co jeszcze istotne, bo pojawiały się tu wątpliwości - w ramach aplikacji mObywatel 2.0 udostępniony zostanie nam moduł mDowód, którego nie należy utożsamiać 1:1 z naszym plastikowym dowodem osobistym. mDowód będzie miał swoją osobną serię oraz numer, i wprawdzie będzie można się nim legitymować niemal wszędzie, ale wyłączone z tego będzie przedstawianie go w bankach jako dokumentu tożsamości - do końca wakacji, ani nie będzie też honorowany przy wyjeździe za granicę oraz przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty.



Pod względem funkcjonalnym i wizualnym, zmienił się zupełnie ekran główny i poszczególne ekrany dostępne z dolnego menu. Kafelki na ekranie głównym z naszymi dokumentami możemy dowolnie przesuwać, zamieniać, ukrywać czy dodawać nowe w ustawieniach aplikacji. Działa też w pełni logowanie biometrią i możemy przy tym zadecydować czy potwierdzać je dodatkowo kodem PIN, przy czym kod PIN będzie wymagany podczas logowania aplikacją do stron e-administracji.



Co jeszcze nie działa? Moduł e-płatności, wprawdzie jest już dostępny w wersji beta mObywatel 2.0, ale jest jeszcze nieaktywny - ma się pojawić w najbliższym czasie, a operatorem tych płatności zostanie Polski Standard Płatności BLIK. Dojdzie do tego na jesieni możliwość zastrzegania numeru PESEL.



Na dziś - to aktualne dane, korzysta z mObywatel przeszło 10,5 mln Polaków, minister Cieszyński zdradził na spotkaniu, iż spodziewa się skokowego wzrostu liczby użytkowników po 14 lipca i szerokim udostępnieniu nowej wersji mObywatel 2.0. Optymizm ten wynika z dotychczasowych doświadczeń - działo się tak zawsze, po systematycznym dodawaniu nowych kluczowych funkcji, jak mPojazd czy certyfikat szczepień. Zniwelowanie bariery w postaci niemożności potwierdzania nim tożsamości w wielu miejscach, ma się przyczynić do kolejnej fali nowych użytkowników, którzy do tej pory tak argumentowali brak tej aplikacji na swoich urządzeniach.

Osobiście uważam, iż większa fala przyjdzie z chwilą udostępnienia w mObywatel opcji zastrzegania numeru PESEL. Jak zainstalować wersję beta mObywatel 2.0? Instrukcję instalacji dla smartfonów z Androidem znajdziecie pod tym linkiem (pdf), a dla urządzeń z iOS tutaj.

Co ważne, to wersja beta, więc mogą pewne rzeczy jeszcze nie działać i musicie wziąć to pod uwagę przy instalacji, bo aplikacja mObywatel 2.0 zastąpi automatycznie dotychczasową wersję mObywatel na Waszych urządzeniach.