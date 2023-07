mObywatel 2.0: wszystko, co powinieneś wiedzieć (darmowy webinar)

Nowa wersja aplikacji mObywatel wzbudza wielkie zainteresowanie. To właśnie dzięki niej będzie można zostawić plastikowy dowód osobisty w domu i legitymować się smartfonem. Co jeszcze potrafi? Można się o tym przekonać podczas bezpłatnego webinaru dla wszystkich chętnych.

Polska jest jednym z krajów, w których proces cyfryzacji przebiega szybko i sprawnie. Choć jeszcze nie wszędzie to widać, obecne postępy z pewnością są powodem do radości. Jednym z przejawów cyfryzacji relacji państwo-obywatel jest aplikacja mObywatel. Już za kilka dni otrzyma ona zupełnie nową wersję, która znacząco zwiększy jej funkcjonalność. O tym, co konkretnie się w niej znajdzie, można przekonać się podczas webinaru organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

mObywatel 2.0: webinar dla wszystkich zainteresowanych

O wydarzeniu, które odbędzie się jeszcze dzisiaj (7 lipca 2023 r.) poinformował Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński. Z nagranego zaproszenia dowiadujemy się, że webinar obejmie kilka istotnych zagadnień. Najważniejszym, co naturalne, będą nowe funkcje aplikacji mObywatel 2.0, w tym mDowód. Będzie również udzielona instrukcja dotycząca tego, jak dołączyć do beta testów i samodzielnie przekonać się o nowych możliwościach rządowej aplikacji.

Można się również spodziewać tego, że podczas webinaru zostanie poruszona kwestia najważniejszych wątpliwości towarzyszących wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Jak obejrzeć webinar o mObywatel 2.0?

Webinar poświęcony możliwościom aplikacji mObywatel 2.0 odbędzie się w dniu 7 lipca o godzinie 13:00. Wydarzenie dostępne jest na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Informatyki: Testy publiczne mObywatel 2.0.

By dołączyć do wydarzenia należy podać imię oraz adres e-mail.

Zainteresowanych możliwościami nowej aplikacji zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Eksperci Ministerstw Cyfryzacji czekają.