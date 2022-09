Mobvoi szturmuje polski rynek z zegarkami TicWatch

Mobvoi ma jednak w swojej ofercie znacznie więcej produktów, na które warto zwrócić uwagę. Tym bardziej że dostępne są one w ramach oficjalnej dystrybucji w Polsce, z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

TicWatch ma coś dla każdego

Mobvoi kojarzyło mi się głównie z jednym z najlepszych zegarków z WearOS na pokładzie. Seria TicWatch 3 Pro/Ultra to świetna propozycja dla aktywnych, która charakteryzuje się przede wszystkim długim działaniem na baterii. Producent zastosował tu bardzo ciekawy patent z podwójnym wyświetlaczem, który znacząco wydłuża czas pracy, a w trybie Essential Mode pozwala na pracę bez ładowania nawet przez 45 dni. To jednak nie jedyny produkt w ofercie Mobvoi, bo znajdziemy tutaj również nieco mniej zaawansowane zegarki oraz opaski fitness, które pozwolą na monitorowania treningów i wielu parametrów życiowych. W każdym segmencie TicWatch czymś się wyróżnia, jak chociażby z najtańszą opaską GTH, która poza podstawowymi funkcjami pomiaru tętna czy natlenienia krwi, wyposażona jest również w czujnik temperatury ciała. Dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a żeby nieco przybliżyć wam możliwości sprzętów od TicWatch, dzisiaj bliżej przyjrzymy się dwóm bardzo ciekawym produktom.

TicWatch Pro 3 GPS dla wymagających

Przez ostatnie kilka tygodni miałem okazję testować jeden z najciekawszych produktów w ofercie Mobvoi. TicWatch Pro 3 GPS nie jest może najnowszym zegarkiem na rynku, ale dzięki temu zdążył już zdobyć świetną renomę i udowodnił, że jest bardzo udaną konstrukcją. Zegarek działa w oparciu o platformę Android WearOS oraz układ Qualcomm Snapdragon 4100 wyposażony w 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci na dane. Unikalny system podwójnego procesora sprawia, że tak naprawdę zegarek posiada dwa systemy działające w tym samym czasie i korzystające wspólnie z czujników. To dzięki temu rozwiązaniu mamy dostęp do dwóch wyświetlaczy i możliwość pracy zegarka nawet przez 45 dni bez ładowania.

W standardowym trybie TicWatch Pro 3 GPS jest w stanie pracować nawet 3 dni i to się faktycznie sprawdza. Zazwyczaj ładowałem zegarek po 2 dniach, ale tylko dla własnego spokoju, bo bateria nadal pokazywała około 30% dostępnej pojemności. W tym czasie korzystałem z aktywnego monitorowania tętna, monitorowania snu oraz wszystkich funkcji związanych z jego funkcjami smart, na czele z powiadomieniami i możliwością interakcji ze smartfonem. Platforma WearOS sprawdza się w tym względzie bardzo dobrze i daje znacznie większe możliwości niż w prostych opaskach fitness. Okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,4 cala i wysokiej rozdzielczości jest czytelny, nawet w mocnym słońcu dzięki automatycznie regulowanej jasności.

Dużą zaletą TicWatcha Pro 3 jest też funkcja Always-on-display, choć nie jest ona realizowana w tradycyjny sposób. Wykorzystano tutaj dodatkowy wyświetlacz LCD o niewielkim poborze energii, który cały czas pokazuje kluczowe informacje (godzinę, liczbę kroków, tętno itp.), a w razie potrzeby automatycznie się podświetla. Początkowo nie byłem specjalnie przekonany do tego rozwiązania, ale działa to naprawdę bardzo dobrze. Gdy dostaniemy jakieś powiadomienie zegarek nie wyświetla go automatycznie, ale robi to, dopiero gdy na niego spojrzymy. I działa to naprawdę niezawodnie, a przy tym nie obciąża tak baterii.

Jak przystało na platformę Google, do dyspozycji mamy szereg aplikacji, które działają na WearOS i co najważniejsze można z nich całkiem wygodnie korzystać. Warto natomiast zainstalować na swoim smartfonie aplikację Mobvoi, która daje więcej możliwości personalizacji oraz odpowiada za monitoring naszej aktywności fizycznej. Mnie najbardziej do gustu przypadła możliwość połączenia danych z kilku opasek/zegarków, tym samym ciągły monitoring np. naszych dzieci czy bliskich nam osób. Do wyboru mamy też sporo wzorów tarcz zegarka, możliwość odbieranie połączeń telefonicznych dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, a także np. monitoring hałasu. Korzystając z TicWatch Pro 3 przestałem zabierać ze sobą wszędzie smartfona, bo wbudowany GPS pozwala bez problemu śledzić każdą aktywność fizyczną na zewnątrz, a wsparcie dla Google Pay oraz obecność modułu NFC umożliwia dokonywanie płatności. Dzięki temu szczególnie podczas biegania jest mi po prostu wygodniej.

TicWatch Pro 3 oferuje wszystko, czego można dzisiaj wymagać od inteligentnego zegarka, a przy tym jest oferowany w bardzo atrakcyjnej cenie na tle swoich konkurentów. Ogrom możliwości jak choćby ćwiczenia relaksacyjne, możliwość monitorowania ponad 100 różnych aktywności fizycznych czy pomiar poziomu stresu pozwalają znacznie lepiej poznać swoje ciało. Jeśli miałbym wymienić jakieś wady to pewnie zaliczyłbym do nich rozmiary, które przeszkadzały mi głównie w nocy, dlatego chyba sprawdzę teraz model E3, który ma nieco mniejszą kopertę.

TicWatch GTH - alternatywa dla opasek fitness

Przez kilka dni miałem też okazję korzystać z opaski/zegarka TicWatch GTH, który ma znacznie mniejsze rozmiary niż chociażby model Pro 3, ale przy tym ma też nieco mniejsze możliwości. To bardziej opaska fitness, choć w kształcie niewielkiego kwadratowego zegarka. System operacyjny Mobvoi w połączeniu ze sporych rozmiarów baterią zapewniają nawet 10 dni pracy bez konieczności ładowania, a przy tym pozwalają na ciągły monitoring najważniejszych parametrów życiowych. Mamy tutaj nie tylko pomiar tętna, ale również natlenienie krwi oraz monitoring temperatury ciała, który jest bardzo rzadko spotykany w innych tego typu zegarkach.

TicWatch GTH spisuje się świetnie jako urządzenie do monitorowania aktywności fizycznej, podczas ćwiczeń możemy wybrać jeden z kilkunastu trybów sportowych, aby otrzymać bardziej wiarygodne pomiary, chociażby spalonych kalorii. Na wyświetlaczu mogą pojawiać się również powiadomienia ze smartfona, dostępne są inteligentne przypomnienia/budzik, a także możliwość sterowania odtwarzaczem muzycznym. Opaska jest też w pełni wodoodporna, dzięki czemu nie ma przeciwwskazań, aby zabrać ją na basen. Dopełnieniem całości jest monitoring snu, który jest wygodniejszy ze względu na mniejsze rozmiary samego zegarka.

Między TicWatch GTH, a Pro 3 GPS, jest jeszcze szereg innych modeli jak S2, C2+ czy wspominany już E3, które różnią się jeszcze nieco formą oraz możliwościami, a także ceną. Dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a może i dla całej rodziny. W tym przypadku zamknięcie się w jednym ekosystemie sprawia, że zyskujemy dodatkowe możliwości monitorowania swoich bliskich i dbania o ich zdrowie. Nic tak w końcu nie motywuje do ruchu ciągłe przypomnienia, że wykonałeś dopiero 80% swojego dziennego planu, albo, że od godziny siedzisz w jednym miejscu i warto przejść przynajmniej 100 kroków, aby rozprostować kości i dać odpocząć oczom od ekranu komputera. Z zegarkami Mobvoi staje się to naturalne.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Mobvoi.