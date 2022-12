To niewątpliwy sukces banków w Polsce, którym to udało się stworzyć tak funkcjonalne i użyteczne mobilne aplikacje bankowe swoim klientom, by wystarczyły im one w zupełności do korzystania z bankowości, bez konieczności uruchamiania do tego bankowości internetowej w przeglądarce na desktopach.

Związek Banków Polskich udostępnił wczoraj swój kwartalny raport NetB@nk Q3/2022, z którego dowiadujemy się o aktualnej popularności wśród klientów banków w Polsce bankowości internetowej i mobilnej.

Bankowość internetowa w Polsce

Klienci indywidualni

Zacznijmy od bankowości internetowej - na ponad 41 mln klientów, którzy mają podpisaną umowę z bankiem z dostępem do bankowości internetowej, połowa z nich aktywnie z niej korzysta. Przy czym za aktywne korzystanie z usług bankowych, uznaje się przynajmniej jedno logowanie w miesiącu do bankowości przez przeglądarkę.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ogólna liczba klientów banków w Polsce wzrosła z 38,7 mln do 41,4 mln, a więc niespełna o 3 mln, a liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej z 20,8 mln do 21,8 mln, czyli dokładnie o milion, nie ma więc tu przełożenia 1:1.

Klienci firmowi

Jeśli chodzi o firmowe rachunki, odnotowano w ostatnim roku niewielkie wzrosty. W III kwartale 2021 roku klienci firmowi mieli zawarte 3,1 mln umów na dostęp do bankowości internetowej, z tego 2,3 mln aktywnie z niej korzystało. Z kolei w III kwartale tego roku było to odpowiednio 3,4 mln i 2,3 mln.

Bankowość mobilna w Polsce

Zgoła odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku bankowości mobilnej. Tutaj znowu porównamy się z III kwartałem 2021 roku - i tak, to co już pokazywałem w przypadku bankowości internetowej - na 20,8 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej, 15,8 mln aktywnie korzystało wówczas z aplikacji mobilnej swojego banku. Natomiast w III kwartale 2022 roku, wzrostowi aktywnych użytkowników bankowości internetowej do 21,8 mln, towarzyszył wzrost aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych aż o 3 mln - do liczby 18,7 mln.

Mobile only w Polsce

Jednak najlepiej obrazują preferencje Polaków, co do sposobu "bankowania", dane o aktywnych użytkownikach aplikacji mobilnej, którzy ani razu w miesiącu nie logują się do bankowości internetowej w przeglądarce na desktopach - mówi się o nich już od dawna "mobile only".

Rok temu, na 15,8 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej, 9,1 mln uznawanych było za klientów "mobile only", a więc - cały czas mówimy o osobach logujących się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej. W III kwartale tego roku liczba takich klientów wzrosła do 12,5 mln, a wiec o prawie 3,5 mln - i to tylko w okresie jednego roku.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich:

Ponownie obserwujemy wzrost zainteresowania bankowymi usługami mobilnymi wśród Polaków. Z pewnością wynika to z intuicyjności i łatwości obsługi aplikacji mobilnych do zarządzania finansami, ale także stałego wzrostu funkcjonalności i poszerzania możliwości aplikacji, dzięki czemu coraz większa gama usług trafia do urządzeń mobilnych. Z tego względu mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, bo rosnąca liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej staje się impulsem do rozwoju funkcjonalności aplikacji i sfery user experience, a lepsza jakość oferowanych rozwiązań przyciąga z kolei nowych użytkowników.

Reasumując, na dziś na 18,7 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych naszych banków, 12,5 mln nie odpala ani razu w miesiącu bankowości internetowej - "bankuje" wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej swojego banku, a 6,1 mln dzieli swoją aktywność w tym zakresie - zarówno na aplikację mobilną, jak i bankowość internetową.

Źródło: Związek Banków Polskich

Stock Image from Depositphotos.