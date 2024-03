Jak można ukryć saldo konta w aplikacji IKO. Będziecie zaskoczeni

Nie jest to zupełna nowość w aplikacjach banków w Polsce, za to jej forma już tak. Mowa o ukrywaniu salda w widoku głównym IKO, a więc z widocznym stanem naszego konta.

Ukrywania salda w aplikacji Santander Mobile

Pierwszym bankiem w Polsce, który udostępnił możliwość ukrywania salda w aplikacji mobilnej był Santander Bank Polska. Opcja taka pojawiła się najpierw przy testach najnowszej wersji aplikacji Santander Mobile jeszcze w 2022 roku i od września 2023 roku już u wszystkich klientów tego banku.



Można ją włączyć w ustawieniach aplikacji: Dopasuj aplikację –> Dopasuj swój pulpit –> Włącz tryb dyskretny. Po jej włączeniu, na pulpicie głównym kwoty środków na koncie przestają być widoczne, ale co ważne - dwukrotne stuknięcie w logo banku w lewym górnym roku ekranu odkrywa ten widok. Ponowne zamazanie salda możliwe jest po tej samej czynności, więc nie trzeba jej później szukać znowu w ustawieniach.

Ukrywania salda w aplikacji mBank

Pod koniec lutego tego roku, podobne rozwiązanie wdrożył mBank w swojej aplikacji mobilnej. Tu jest jeszcze prościej i szybciej. By ukryć saldo na pulpicie, wystarczy jednokrotne kliknięcie ikony oka w prawym górnym roku aplikacji, no i odkrycie aktywuje się po ponownym jego kliknięciu.



Ukrywania salda w aplikacji IKO

Z kolei PKO Bank Polski zupełnie inaczej to rozwiązał, wykorzystując do tego żyroskop w smartfonie. Ukrycie salda rachunku na pulpicie głównym następuje po każdorazowym zbliżeniu smartfona do ciała, tak jakbyśmy chcieli ukryć w ogóle ekran naszego urządzenia.

W IKO, podobnie jak w Santanderze funkcję ukrywania salda należy najpierw włączyć w ustawieniach: Bezpieczeństwo i dostępy –> Ukrywanie sald.

Źródło: Cashless.pl.