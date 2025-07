Mniej klikania, więcej oglądania: 19 nowych kanałów internetowych w Polsat Box Go

W dzisiejszych czasach, gdy doba wydaje się mieć za mało godzin, a zalew treści na platformach streamingowych bywa przytłaczający, my, użytkownicy Polsat Box Go, zyskujemy wygodne rozwiązanie: tematyczne kanały internetowe.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na łatwy i szybki dostęp do ulubionych programów, bez konieczności nieustannego poszukiwania kolejnych odcinków czy tytułów. Zamiast spędzać cenne minuty na przeglądaniu katalogów, możemy teraz po prostu włączyć kanał i zanurzyć się w świecie rozrywki.

Reklama

Czym są tematyczne kanały internetowe i jak działają?

Polsat Box Go wzbogacił swoją ofertę o 19 kanałów internetowych, czyli takich, które działają na zasadzie zbliżonej do tradycyjnej telewizji linearnej. Oznacza to, że my, widzowie, nie musimy wybierać konkretnych odcinków danej pozycji z listy – po prostu włączamy dany kanał i oglądamy udostępniane w danej chwili treści. To idealne rozwiązanie, jeśli chcemy zrelaksować się przed ekranem, nie angażując się w proces wyboru.

Kanały internetowe są dostępne, jeśli posiadamy pakiety Start lub Premium w Polsat Box Go. Dzięki temu rozwiązaniu nasze ulubione programy, seriale czy kabarety są na wyciągnięcie ręki, dostępne w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu – czy to na smartfonie w drodze do pracy, na laptopie w łóżku, czy na telewizorze w salonie. Warto dodać, że Polsat Box Go stale rozszerza swoją ofertę, niedawno dodając również 18 stacji Telewizji Polskiej oraz kanał TVN w jakości HD, co sprawia, że obecnie serwis oferuje już ponad 170 kanałów telewizyjnych online.

Co możemy oglądać na nowych kanałach internetowych?

Wśród 19 nowych kanałów znajdziemy zarówno kanały tematyczne, jak i te poświęcone pojedynczym, kultowym produkcjom. Siedem kanałów tematycznych obejmuje propozycje dla fanów dobrego humoru i seriali, które rozśmieszają do łez, czyli Komedie. Dla miłośników kryminałów i wciągających śledztw przygotowano kanał Zbrodnie, a dla tych którzy cenią sobie fabuły inspirowane życiem – Życiowe historie. Dodatkowo, mamy dostęp do szerokiego wachlarza programów rozrywkowych na kanale Wielka rozrywka, propozycji dla miłośników muzyki na kanale Wielkie festiwale, a także zbioru najlepszych występów kabaretowych na kanale Kabarety.

Ponadto, uruchomiono 12 kanałów dedykowanych pojedynczym tytułom, które zdobyły nasze serca na przestrzeni lat. Możemy teraz oglądać takie kultowe produkcje jak „Świat według Kiepskich”, „Daleko od noszy”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Policjantki i policjanci”, „Gliniarze”, „Trudne sprawy”, „Dlaczego ja”, „Chłopaki do wzięcia”, „Pamiętniki z wakacji”, „Włatcy Móch”, „Nasz nowy dom” oraz „Ewa gotuje”. Każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznych sitcomów, przez dramaty kryminalne, po programy typu scripted docu i animacje dla dorosłych.

Co polecamy na kanałach internetowych od Polsat Box Go?

Daleko od noszy

"Daleko od noszy" to sitcom, który kontynuował sukces serialu "Szpital na perypetiach". Akcja rozgrywa się na oddziale chirurgicznym, a serial w komiczny sposób przedstawia absurdy polskiej służby zdrowia. Bohaterowie, często przerysowani i niekompetentni, tacy jak ordynator Łubicz czy doktor Kidler, generują mnóstwo zabawnych sytuacji, często kosztem pacjenta Nowaka. Serial z humorem komentował feudalne stosunki w szpitalach i wszechwładzę kierownictwa, jednocześnie nawiązując do bieżących wydarzeń. Jego popularność wynikała z umiejętności trafnego, choć satyrycznego, odzwierciedlenia rzeczywistości, co pozwalało nam śmiać się z problemów, które sami znaliśmy.

Świat według Kiepskich

"Świat według Kiepskich" to fenomen polskiej telewizji, emitowany przez ponad dwie dekady. Serial przedstawia satyryczny obraz polskiego społeczeństwa, skupiając się na rodzinie Kiepskich z wrocławskiego osiedla Kosmonautów. Główny bohater, Ferdynand Kiepski, jest archetypem bezrobotnego Polaka, który unika pracy i spędza czas na piciu piwa. Serial w krzywym zwierciadle ukazywał polskie przywary, takie jak lenistwo, alkoholizm, egoizm czy kombinatorstwo. Dzięki prostemu, absurdalnemu humorowi i charakterystycznym postaciom, takim jak Marian Paździoch czy Arnold Boczek, "Świat według Kiepskich" stał się kultową produkcją, która celnie komentowała polską rzeczywistość społeczną i obyczajową, prowokując jednocześnie do dyskusji.

Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny

"Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny" to popularny serial kryminalny, który od 2016 roku przyciąga miliony widzów. Produkcja przedstawia codzienne życie i pracę funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Serial skupia się na rozwiązywaniu skomplikowanych spraw kryminalnych, jednocześnie rozbudowując wątki osobiste bohaterów. W obsadzie znajdują się zarówno doświadczeni aktorzy, jak i młode talenty, co dodaje produkcji autentyczności. Realistyczne podejście do pracy policji, dynamiczna akcja i często inspiracja prawdziwymi wydarzeniami sprawiają, że "Sprawiedliwi" to nie tylko wciągający kryminał, ale także refleksja nad problemami społecznymi współczesnej Polski. Długa emisja i wysoka oglądalność świadczą o jego ugruntowanej pozycji na rynku.

Reklama

Włatcy Móch

"Włatcy Móch" to animowany serial dla dorosłych, który szybko stał się zjawiskiem popkulturowym. Opowiada o przygodach czwórki ośmiolatków – Czesia (zombie), Konieczki (małego geniusza), Anusiaka (silnego i agresywnego) oraz Maślany (najbogatszego i przedsiębiorczego). Każdy z bohaterów ma swoje unikalne cechy i marzenia o zawładnięciu światem. Serial wyróżnia się specyficznym, często wulgarnym humorem i dialogami pełnymi celowo użytych błędów ortograficznych. "Włatcy Móch" to satyra na polską rzeczywistość, zarówno szkolną, jak i społeczną. Porusza tematykę dzieciństwa, relacji z dorosłymi, systemu edukacji oraz problemów społecznych. Mimo kontrowersji, jakie budził, serial zyskał status kultowego, a postacie, zwłaszcza Czesio, stały się rozpoznawalne.

W obliczu braku czasu i mnogości dostępnych opcji, możliwość włączenia kanału i natychmiastowego dostępu do ulubionych treści, bez zbędnego szukania, jest znacznym ułatwieniem. Dzięki kanałom internetowym Polsat Box Go, relaks i odkrywanie nowych odcinków stają się prostsze niż kiedykolwiek.

Reklama

--

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go.