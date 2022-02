Jak włączyć MMS w iPhone? Poradnik krok po kroku

W dobie powszechnych komunikatorów internetowych wysyłanie wiadomości MMS straciło na popularności. Nie zmienia to jednak faktu, że ta forma komunikacji dalej posiada całkiem sporą grupę użytkowników. Funkcja ta, w odróżnieniu od SMS często wymaga ręcznego uruchomienia w iPhonach. Zwłaszcza użytkownicy sprzętu od Apple, którzy na co dzień korzystają z iMessage, mogą nie wiedzieć jak wysyłać MMSy z iPhone. W sytuacji, gdy nie mamy dostępu do WiFi lub skorzystanie z komunikatora online nie jest możliwe, wysłanie MMS może być koniecznym rozwiązaniem

MMS to nic innego jak multimedialna wiadomość, zawierająca grafikę dźwięk lub wideo. Dawniej wysyłanie MMS wiązało się ze sporymi opłatami, jednak dziś operatorzy w większości oferują tę usługę za darmo. Jeśli czytasz ten poradnik to prawdopodobnie jesteś klientem jednego z czterech wiodących operatorów: T-Mobile, Play, Orange lub Plusa. Jeśli właśnie zmieniłeś operatora, lub to Twój pierwszy kontakt z iPhone to zapewne zastanawiasz się jak więc włączyć MMSy. Oto krótki poradnik.

Jak włączyć MMSy w iPhonie? Zacznij od ustawień

Na ekranie głównym swojego iPhona znajdź Ustawienia oznaczone kołem zębatym. Konieczne będzie uruchomienie danych pakietowych. Wybierz opcję Sieć komórkowa i upewnij się, że suwak przy opcji Dane sieci komórkowej jest przesunięty w prawo i odznaczony na zielono. Następnie odszukaj i kliknij Sieć komórkowa danych. Aby móc poprawnie wysyłać i odbierać MMSy na iPhonie, musisz wypełnić dostępne pola według poniższego schematu. Jeśli masz problem ze zlokalizowaniem ustawień MMS w iPhone, zerknij na poniższą grafikę.

Jak włączyć MMS w iPhone w sieci T-Mobile?

APN: mms

MMSC: mms/servlets/mms

PROXY MMS: 13.158.194.226:8080

Maks. wielkość MMS: 614440

Jak włączyć MMS w iPhone w sieci Play?

APN: mms

MMSC: http://mmsc.play.pl/mms/wapenc

PROXY MMS: 10.10.25.5:8080

Maks. wielkość MMS: 307200

Jak włączyć MMS w iPhone w sieci Orange?

APN: mms

MMSC: mms.orange.pl

PROXY MMS: 192.168.6.104:8080

Maks. wielkość MMS: 614440

Jak włączyć MMS w iPhone w sieci Plus?

Uruchomienie MMSów w Plusie może okazać się problematyczne. Operator w przypadku iPhonów miewał różnorakie problemy zarówno z siecią LTE, zasięgiem jak i samymi MMSami. Wynika to z braku porozumienia między Apple a Plusem. Docelowe ustawienia sieciowe prezentują się następująco:

APN: mms

MMSC: http://mms.plusgsm.pl:8002

PROXY MMS: 212.2.96.16:8080

Maks. wielkość MMS: 307200

Jeśli jednak ta konfiguracja MMS okaże się nieskuteczna, spróbuj w polu Maks. Wielkość MMS wpisać wartość 9216000 lub 2147483647.

Na koniec wróć do menu głównego ustawień i znajdź opcje Wiadomości. Upewnij się, że Wiadomości MMS są odznaczone na zielono. Jeśli nie, przesuń suwak w prawo. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności wysyłanie i odbieranie MMS na iPhonie dalej będzie nieaktywne, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie. Czasem takie działanie konieczne jest do poprawnej konfiguracji. Jaki widać włączenie MMSów w iPhonie to w gruncie rzeczy dość prosta sprawa. W przypadku, gdy żadna z powyższych opcji nie okaże się skuteczna, koniecznie skontaktuj się z operatorem.