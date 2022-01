Revolut udostępnia Sejfy z oprocentowaniem nawet do 1,4%, ale podatek Belki sami musicie zapłacić

Revolut ogłosił dziś udostępnienie kont oszczędnościowych (Sejfy) z oprocentowaniem lokat złotówkowych w wysokości od 0,95% do nawet 1,4%. Brzmi to niezwykle atrakcyjnie, ale jest jeden haczyk.

Malejące stopy procentowe i rosnąca inflacja powodują, iż ze świeczką szukać dziś kont oszczędnościowych z atrakcyjnym oprocentowaniem. Obecnie wynosi ono w Polsce średnio 0,15% w skali roku. Revolut z kolei proponuje teraz dla użytkowników kont darmowych oprocentowanie 0,95% w skali roku, 1% dla kont Standard, 1,2% dla kont Premium i 1,4% dla kont Metal.

Joe Heneghan, prezes Revolut Bank:

Lata historycznie niskich stóp procentowych znacznie ograniczyły wybór klientów, którzy pragną chronić i pomnażać swoje oszczędności. Savings Vaults pozwalają nam zaoferować ponad milionowi klientów w Polsce konkurencyjne oprocentowanie w połączeniu z elastycznością i ochroną.

Jak założyć taką lokatę? W aplikacji mobilnej Revolut musicie odnaleźć w zakładkach Sejfy, po ich uruchomieniu wybieracie odpowiednią opcję z proponowanych rodzajów oszczędzania. W dalszym kroku wybieramy jak chcemy oszczędzać - końcówki transakcji, cykliczne automatyczne wpłaty lub jednorazowe zasilenia. Natomiast z danych osobowych musimy podać tylko PESEL i adres e-mail.

To gdzie ten haczyk? Otóż w Polsce od 2002 roku obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, wprowadzony przez ministra Belkę, który obejmuje również zyski z kont oszczędnościowych i wynosi on obecnie 19%. Przeważnie jednak banki w Polsce same odprowadzają ten podatek przy wypłacie przez klientów zysków, więc nie muszą się oni martwić koniecznością samodzielnego ich rozliczania. W tym przypadku szkopuł jednak w tym, że akurat Revolut tego nie będzie robił - link.

Niestety to na Tobie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy musisz odprowadzić podatek od odsetek od zgromadzonych w Sejfie oszczędności. Revolut nie będzie pobierać podatku od odsetek wpłaconych do Twojego Sejfu na oszczędności. Nie posiadamy uprawnień do udzielania porad podatkowych i ich nie udzielamy.

Tak więc przy małych wpłatach na takie Sejfy i małych zyskach, konieczność samodzielnego odprowadzania z nich podatków traci niejako sens. Oczywiście przy wyższych wpłatach i zyskach rzędu kilkuset złotych warto się już zastanowić nad skorzystaniem z tej opcji oszczędzania w Revolut.

Źródło: Revolut.