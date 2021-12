Młodzieżowe Słowo Roku 2021 - znamy wyniki

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 został “śpiulkolot”, zbierając dokładnie 9656 głosów. Jest to największe zaskoczenie tegorocznego plebiscytu - potwierdza to fakt, że większość internautów oddających na nie głos ma więcej niż 18 lat. Według WPN, “śpiulkolot” to miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to “spać”.

Na drugim miejscu znalazło się słowo “naura”, które uzbierało 9401 głosów. Jest to skrót od słowa “na razie”. Podium zamyka “twoja stara”, która zyskała 6665 głosów internautów.

Jury plebiscytu: "młodzi użytkownicy polszczyzny reaktywowali twoją starą"

Jak przyznaje członkini jury plebiscytu:

Tegoroczny plebiscyt pokazał, że młodzi użytkownicy polszczyzny wprowadzili do języka szereg nowych, ciekawych jednostek (np. śpiulkolot, zodiakara, koroniak), reaktywowali stare, nadając im drugie życie (np. git, twoja stara, klawo), a istniejącym wyrazom przypisali nowe znaczenia (np. mrozi, oddaje, koks/kox).

Starania młodych użytkowników języka zostały docenione, lecz trzeba przyznać, że głosowanie tego nie oddało. W zeszłym roku jednak nie poznaliśmy wyników - zgłaszane słowa były “wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć”.

Młodzieżowe Słowo Roku 2021 - nagroda jury

Członkowie komisji postanowili przyznać nagrodę jury słowu, które zrobiło na nich największe wrażenie i jest ich zdaniem najciekawsze ze wszystkich. Zwyciężyło słowo “mrozi”, które według PWN jest reakcją na coś żenującego. Wyróżnienie otrzymało “odciszyć się”, nawiązujące do lekcji zdalnych. Oznacza to po prostu włączenie mikrofonu, wyłączenie wyciszenia.

Jak co roku, największa zabawa jest w social mediach. Tsunami żenady

W listopadzie admin konta Pizzy Guseppe na Facebooku przyznał, że nie ma nic gorszego niż plebiscyt Młodzieżowego Słowa Roku. Ludzie odpowiedzialni za prowadzenie profili społecznościowych różnych marek muszą się głowić i rzadko wychodzi z tego cokolwiek dobrego, a generalnie jest to zwyczajnie solidna dawka cringe’u. No i cóż, nie mylił się.

Pierwsze oznaki tragicznych postów można było zobaczyć praktycznie od razu po ogłoszeniu wyników. Szczecin Floating Garden nie zawiódł i dostarczył jeden z pierwszych postów, który “mrozi”.

Na wyżyny żenady wpięła się jednak Optima Marketing Group, która - jak na razie - nie ma sobie równych pod względem skali żenadometru.

Nie inaczej jest ze strony arena.pl czy L’OCCITANE. Naprawdę admini stron facebookowych powinni zrozumieć, że nie trzeba wszędzie wrzucać zwycięzcy Młodzieżowego Słowa Roku i w większości przypadków działa to na internautów całkowicie odwrotnie, niż by tego chcieli.

Sytuację postanowił skomentować również admin Pizzy Guseppe. Dobrze widzieć, że chociaż jedna osoba odpowiedzialna za PR potrafi wyjść z tego z twarzą.