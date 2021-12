Jak pod koniec każdego roku, przyszedł czas na podsumowania. Pierwsze w tym roku jest Apple Music. Platforma streamingowa udostępniła kilka top list, na czele z najchętniej odtwarzanymi piosenkami bieżącego roku.

Ten najbardziej prestiżowy tytuł trafił do k-popowej kapeli BTS z utworem “Dynamite”. Drugie miejsce zajęła piosenka “drivers license” Olivii Rodrigo. Singiel ten został również specjalnie wyróżniony w kategorii najczęściej czytanego tekstu utworu przez użytkowników Apple Music. Podium zamyka “positions” od Ariany Grande, czyli tytułowy singiel najnowszego albumu artystki, na którym udzieliły się również takie gwiazdy jak Doja Cat, The Weeknd czy Ty Dolla $ign.

Poza listą najchętniej słuchanych utworów w 2021 roku, Apple udostępniło TOP 100 2021: Fitness, gdzie na samym szczycie znalazła się piosenka “Head & Heart” autorstwa Joela Corry’ego z gościnnym udziałem artysty MNEK. Dostaliśmy także wgląd do TOP 100 2021: Shazam, gdzie zwyciężył singiel “Astronaut In The Ocean” autorstwa grecko-australijskiego rapera o pseudonimie Masked Wolf.

Lista TOP 10 najchętniej słuchanych piosenek bieżącego roku prezentuje się następująco:

BTS - Dynamite Olivia Rodrigo - drivers license Ariana Grande - positions Pop Smoke feat. Lil Baby, DaBaby - For The Night The Weeknd - Blinding Lights Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon - Peaches Olivia Rodrigo - good 4 u The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY Bad Bunny & Jhay Cortez - Dakiti Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

Wszystkie top listy znajdziecie w aplikacji Apple Music. Tam też możecie zobaczyć pełne listy zawierające 100 pozycji i posłuchać najgorętszych hitów platformy Apple bieżącego roku.