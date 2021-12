Najpopularniejsze emoji 2021? Nie będzie zaskoczeń

Końcówka roku to tradycyjny czas podsumowań. Firmy analizują mijające miesiące i chwalą się wynikami. Podobne zestawienia przygotowywało też Konsorcjum Unicode. Jednak nie w zeszłym zeszłym roku. Unicode zrezygnowało z podsumowania 2020 r. Powodów zapewne było wiele - w tym koronawirus, który sprawił, że 2020 r. pod wieloma aspektami był jednym z gorszych, jeśli nie najgorszym, w ostatnich kilkudziesięciu latach. W tym roku, choć pandemia się nie skończyła, organizacja postanowiła podzielić się wynikami i przedstawiła właśnie listę najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych emoji mijającego 2021 r.

Najpopularniejsze emoji 2021 r. Nie będzie zaskoczenia

A zwycięzca może być tylko jeden: 😂. "Śmiejące się do łez" emoji, choć kochane i znienawidzone jednocześnie, nie ma sobie równych. 5% wszystkich użyć emoji w internecie należało właśnie do tej jednej. Na drugim miejscu znalazło się ❤️ i tylko temu emoji udało się zbliżyć do lidera. Po sercu, według ustaleń Unicode, jest ogromna przepaść w popularności, a podium zamyka "tarzanie się ze śmiechu" 🤣 (ROFL), któremu daleko jest do liderów. Dalej mamy "kciuk w górę" 👍, "płacz" 😭, "modlitwę" 🙏, "całus" 😘, "uśmiechniętą buźkę z sercami" 🥰,"oczy w kształcie serca" 😍 oraz "uśmiech" 😊. Większych zaskoczeń brak.

W porównaniu z poprzedniem zestawieniem, które obejmowało 2019 r., zniknęło tylko "dwa serca" 💕. Konsorcjum informuje, że większe zmiany zaszły na dalszych miejscach. "Tort" 🎂 awansował na 25. miejsce (w 2019 r. był na 113. pozycji), "balon" 🎈w tym roku jest 48, a "błagająca buźka" 🥺 wskoczyła na 14. lokatę. Emoji związane z pandemią i koronawirusem 🥵, 🥴 i 😷, choć pojawiają się w zestawieniu "Top 100", tak emoji 🦠 wskazujace bezpośrednio na wirusa, ledwo zmieściło się w pierwszej pięćsetce najpopularniejszych ikonek używanych na świecie.

Jak podaje Unicode, obecnie dostępnych jest 3663 emoji. Jednak pierwsze 100 stanowiło 82% używanych buziek. Nie przeszkadza to jednak w udostępnianiu nowych grafik, które "zdobią" nasze codzienne rozmowy na komunikatorach. Pełne zestawienie najpopularniejszych emoji, z uwzględnieniem wszystkich kategorii, znajdziecie na stronach Konsorcjum Unicode.