Młodzi chcą 7,5k zł na rękę, ale nie czują się przygotowanymi do wejścia na rynek pracy

Według wcześniejszego raportu - „Gen Z o sobie i otaczającym ich świecie”, autorstwa serwisu They.pl i Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych, School of Ideas, aż 40% osób zaliczających się do pokolenia Z (urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem) na odpowiedź co do oczekiwanych zarobków, które to pozwalałyby im na „spokojne życie”, wskazało kwotę 7,5 tys. zł na rękę.

Niemal drugie tyle deklarowało kwotę ponad 5 tys. zł, a 15% powyżej 10 tys. zł i kwotę powyżej 3,5 tys. zł - 6% (więcej o tym badaniu w tym wpisie: Jeszcze na dobre nie weszli w rynek pracy, ale chcą zarabiać 7,5k zł na rękę).

Dzisiejsze wyniki badania Pracuj.pl - „Pokolenie Z w pracy” są jakby kontynuacją wcześniejszych,- a może powinny pojawić się wcześniej, bo pokazują one stan przygotowania młodych ludzi do w ogóle wejścia na rynek pracy.

Zaczynając jednak od początku i dość istotnej kwestii - aż 64% osób z pokolenia Z uważa, że istotnie zmalała rola formalnego wykształcenia, na rzecz praktycznych umiejętności.

Tylko co czwarty ankietowany wskazuje, iż wykształcenie wyższe jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Nie jest to oczywiście negowanie nauki jako takiej, tylko ocena stanu edukacji w Polsce przez młodych ludzi, bo jednocześnie 35% i zaledwie 15% badanych deklaruje, iż odpowiednio szkoły zawodowe czy technika i licea w Polsce dostarczają wiedzy przydatnej na rynku pracy.

Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl:

Są takie dziedziny, jak przykładowo marketing czy grafika, w których rekruterzy często przywiązują większą wagę do portfolio oraz znajomości specyficznych narzędzi i technologii niż do formalnego wykształcenia. Rzeczywiście na rynku pracy nie funkcjonuje już myślenie, że kandydat bez dyplomu nie ma szans na zatrudnienie. Młodzi nie tylko mają w tym zakresie rację, ale jednocześnie ich podejście będzie kształtować rzeczywistość rynku pracy jutra.

Dobitniej stan edukacji i brak skupienia się w niej na zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności pokazuje powniższy wynik - tylko 35% osób przed którymi stoi perspektywa wejścia na rynek pracy, czuje się odpowiednio do tego przygotowana.

Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl:

Oczywiście aby na rynek wchodzili pracownicy pewniejsi siebie, pewną pracę muszą wykonać instytucje edukacyjne. Z drugiej jednak strony, także rolą pracodawców jest przygotowanie młodych pracowników do pierwszych dni pracy oraz odpowiednie wykorzystanie ich naturalnych talentów, takich jak adaptacyjność, kreatywność czy zdolności interpersonalne, które mogą być równie wartościowe co formalne kwalifikacje.

W poprzednim badaniu okazało się, że na szczycie listy priorytetów młodego pokolenia jest samorealizacja (52% wskazań), badanie Pracuj.pl niejako to potwierdza, bo dla 66% ankietowanych aspiracje zawodowe są mocno związane z osobistymi pasjami i hobby. Jednocześnie 40% z nich ma już pewność, co do zawodu, który to chcą wykonywać w przyszłości.

Wszystko więc wskazuje na to, iż wysokie aspiracje zawodowe, jak i dochody z tym związane nieco rozmijają się z rzeczywistością, przed którą młodzi ludzie właśnie stoją. Wiele więc jest do zrobienia (jak najszybciej), jeśli chodzi system edukacji w Polsce, a to z czym teraz muszą się zmierzyć osoby wchodzące w rynek pracy, spadnie niejako na barki pracodawców, którzy to będą musieli zaoferować nowym pracownikom odpowiednie programy wdrożeniowe.

Źródło: Pracuj.pl

Stock Image from Depositphotos.