Pod koniec sierpnia zeszłego roku SpaceX wspólnie z T-Mobile zapowiedziało wprowadzenie komunikacji satelitarnej do smartfonów. Minęło ponad pół roku i temat ucichł, ale Jonathan Hofeller w ostatnim wywiadzie zapowiedział, że testy odbędą się już w tym roku.

Każdy chce mieć internet z satelity

Po tym jak Apple wprowadziło komunikację satelitarną w swoich smartfonach, pozostali giganci branży nie mogli pozostać bierni. Gigant z Cupertino korzysta ze stosunkowo niedużej sieci GlobalStar, w którą zamierza sporo zainwestować. Qualcomm nawiązał natomiast współpracę z Iridium i pierwsze smartfony zdolne do komunikacji satelitarnej z chipami tego producenta powinny pojawić się w sprzedaży już w drugiej połowie roku. Starlink zamierza natomiast być trzecim graczem na tym rynku, który nie będzie oferował swoich usług producentom smartfonów, a sieciom komórkowym w poszczególnych krajach.

SpaceX nawiązało w pierwszej kolejności współpracę z amerykańską siecią T-Mobile, która ma zaoferować dostęp do komunikacji satelitarnej dla różnych modeli smartfonów ze swojej oferty. Najpierw jednak na orbicie muszą pojawić się odpowiednie satelity, z mocniejszymi antenami. Pierwsza tura takich urządzeń - Starlink V2-mini poleciała na orbitę kilka dni temu. Niestety nowe satelity są większe i cięższe, przez co Falcon 9 może ich wynieść za jednym razem nieco ponad 20, zamiast ponad 50 w wersji v.1.5. Dlatego tak kluczowe dla rozwoju Starlinka jest jak najszybsze rozpoczęcie lotów przez Starshipa. Na to jednak pewnie jeszcze trochę poczekamy.

Nie zmienia to jednak faktu, że T-Mobile ma zamiar przetestować swoją usługę jeszcze w tym roku, a wkrótce potem wprowadzić ją do standardowej oferty. Analitycy przewidują, że dostęp do internetu/komunikacji z każdego miejsca na świecie będzie bardzo lukratywnym biznesem dla SpaceX. Już teraz z usługi Starlink korzysta ponad milion klientów i podobno całe przedsięwzięcie już na siebie zarabia. SpaceX nie zwalnia też tempa jeśli chodzi o wynoszenie na orbitę kolejnych satelitów, w tej chwili codziennie powstaje ich nawet 6 sztuk, więc w tym roku flota powinna powiększyć się o dobre 2000 urządzeń.