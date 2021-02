MIUI 12 na Redmi 8. Czyli turborakieta klasy wybitnie średniej

Centrum funkcji to zasadniczo coś, co bardzo mi przypomina interfejs z iOS… ale nie bądźmy tutaj surowi. Xiaomi postanowiło w MIUI 12 oddzielić ten obszar od powiadomień (Centrum Funkcji zjedzie z góry ekranu, gdy przesuniemy palcem od góry po prawej, a powiadomienia zobaczymy, gdy zrobimy to po lewej stronie). Szczerze? Nie powiem Wam, czy jest to lepiej, czy nie. Ładnie wygląda – to wszystko. Można się do tego szybko przyzwyczaić, więc można powiedzieć, że nie ma z tym żadnego problemu.

Pojawiła się nowa aplikacja aparatu, a i mam wrażenie, że Redmi 8 po aktualizacji robi o niebo lepsze zdjęcia. Poprzednio były one po prostu słabe, nijakie, do chrzanu. Po MIUI 12 sztuczna inteligencja dostała chyba kilku dodatkowych klepek i obrazy tworzone przez ten telefon są znośne. A i aplikacja zyskała nowy wygląd oraz możliwość wysunięcia dodatkowych trybów „z szuflady” wyciąganej od dołu do góry.