Twórcy kłamią w „etykietach prywatności”, ale przecież użytkownicy i tak mają je gdzieś

Przy zapowiedziach „etykiet prywatności” padało wiele porównań do etykiet ze składem i kalorycznością, które mamy na produktach w sklepach. I ta analogia wydaje się trafniejsza niż kiedykolwiek — bo do takowych też zaglądają przede wszystkim osoby świadome. Dbające o jakość produktów, albo z różnych względów – unikające pewnych składowych. Odnoszę wrażenie, że takowych z każdym rokiem przybywa, co daje mi nadzieję, że w przypadku higieny w cyfrowym świecie będzie podobnie. Na tę chwilę jednak dla znacznej części użytkowników te mogłyby nie istnieć, bo i tak do nich nie zaglądają. Ale ich wprowadzenie to świetny ruch, który ma szansę w przyszłości zaowocować. Dlatego trzymam kciuki za porządek i kompleksowe ogarnięcie tematu przez Apple.

Inna rzecz to taka, że… naprawdę chwilę zastanawiałem się kiedy ostatnio instalowałem jakąkolwiek nową aplikację na swoim smartfonie. I wygląda na to, że miało to miejsce kilka tygodni przed wprowadzeniem etykiet prywatności (Xboksowa aplikacja, by łatwiej ogarniać konsolę :). I pewnie gdyby nie to że śledzę świat technologii na bieżąco, to nawet nie wiedziałbym, że coś takiego w ogóle wprowadzono.