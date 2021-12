Dla większości korzystanie z Excela w celu budowania rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych to szara codzienność i smutny obowiązek. Są jednak ludzie, którzy czerpią z tego ogromną przyjemność. Przyjemność do tego stopnia, że postanowili wziąć udział w Mistrzostwach Świata.

O dziwo nie jest to żadna nowość - owe zawody odbywają się co roku i ma to swoją, całkiem sporą, grupę odbiorców. Każdego roku najlepsi użytkownicy Excela z całego świata biorą udział w Pucharze Świata w Modelowaniu Finansowym (FMWC). W tym roku udział wzięło aż 128 uczestników, dosłownie z całego świata. Mistrzostwa Świata w Excelu przyciągnęły zawodników z Europy, Australii, Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz Północnej. Jest jednak masa etapów w tych mistrzostwach - te zaczynają się od rund kwalifikacyjnych, po których pozostaje jedynie ośmiu zawodników - w ten sposób na “polu bitwy” zostają tylko najlepsi z najlepszych, co sprawia, że dalsze etapy są dużo ciekawsze. Kiedy zostaje już sama elita, czekają nas ćwierćfinały i półfinały, aż po wielki finał. Cała ceremonia transmitowana jest za darmo na platformie YouTube.

Zasady Pucharu Świata w Modelowaniu Finansowym są następujące: każdy z zawodników w rundzie dostaje stadium przypadku składające się z maksymalnie pięciu stron. Każde stadium to rzeczywiste problemy, z którymi zdarza się mierzyć w codziennej pracy, rozbudowane o od 6 do 15 pytań. Te mają różny “poziom trudności”, jednak im bardziej rozbudowane i skomplikowane pytanie, tym więcej punktów otrzymuje za nie gracz. Z tego względu, ciężka praca w tych mistrzostwach zdecydowanie popłaca, a otrzymanie trudnych zagadnień może zagwarantować przejście do następnego etapu lub nawet finalne zwycięstwo.

W celu rozwiązania podanych problemów, uczestnicy będą musieli użyć swoich umiejętności modelowania finansowego. Na oficjalnej stronie Pucharu Świata w Modelowaniu Finansowym możemy przeczytać, z czym podczas zawodów mierzą się profesjonaliści. Szereg podanych problemów obejmuje zwykłe przypadki, które możemy napotkać w pracy, jednak możliwe są przykłady z kategorii “freestyle” - tutaj można napotkać za to bardziej niestandardowe problemy, które trzeba rozwiązać w trochę inny sposób.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 3 tysięcy dolarów amerykańskich, czyli około 12 tysięcy złotych. Nie jest to zatem zawrotna kwota i pod względem głównej wygranej delikatnie odstaje od konkurencyjnych esportowych mistrzostw. W tym roku triumfatorem został Australijczyk - Andrew Ngai. Jeśli sam Excel to dla Was za mało - nie musicie się martwić! Istnieje inny puchar o nazwie Microsoft Office Specialist World Championship. Te zawody obejmują cały pakiet Office, z Excelem, Wordem i PowerPointem na czele. Wygrany otrzymuje tytuł “Microsoft Champion”.

Są również jednak zawody o nazwie Financial Modeling World Cup - Multiplayer Battle. Nie jest to oficjalny puchar Microsoftu, jednak opiera się na tym samym, co FMWC. W tym roku do finału dostała się Polka Gabriela Strój, która na co dzień jest menedżerką w PwC Polska. Kobieta o swoim osiągnięciu pochwaliła się na platformie LinkedIn. Jednym z jej rywali był właśnie Andrew Ngai, co pokazuje ogrom umiejętności rodzimej zawodniczki. Gabriela finalnie zajęła czwarte miejsce. Triumfator ostatniego konkursu Microsoftu na tych zawodach znalazł się na drugim miejscu, a na szczycie podium stanął Michael Jarman z Kanady.